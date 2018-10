Ny instruktør

Christina har altid brændt for teater og musical først i sin fritid, men i de senere år på fuldtid.

Hun er uddannet folkeskolelærer, men er meget alsidig. Siden 2015 har hun blandt andet undervist på musical og teaterlinjen hos Dansk Talentakademi i Holstebro, og siden 2014 har hun blandt andet arbejdet som instruktørassistent hos MCH Musical i Herning. Derudover har hun arbejdet mange flere steder med forskellige opgaver.

Hun og Friluftsspillet glæder sig til at arbejde sammen om at fortælle historien i 2019 om Ronja, røverne, Birk og alle de forunderlige væsener, som Astrid Lindgren lærte os at kende.