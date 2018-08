Ny forening - onsdagscafeen

På den stiftende generalforsamling onsdag aften den 15. august i Karup Kultur- og Forsamlingshus stiftede de 26 fremmødte foreningen Onsdagscafen. Onsdagscafen er bredt funderet og har ved opstarten fem medlemmer: Røde Kors Karup, Ældre Sagen Fjends-Karup, Støtteforeningen for Karup Kultur- og For-samlingshus, Karup Borger- og Haandværkerforening og Trivselspiloterne i Karup.

Foreningen er konstitueret med Per Johansen som formand, Elin Madsen som næstformand og Alice Hyldahl som kasserer. Herudover udpeger hver medlemsforening et medlem.

Onsdagscafen har et bredt humanitært, socialt og kulturelt sigte, og driver caf i Karup Kultur og Forsam-lingshus hver onsdag kl 13 - 16. Frivillige fra de fem medlemsforeninger vil sørge for aktiviteter og salg af kaffe, kage og sodavand. Cafen er et mødested for borgere, der ikke har en aktiv tilknytning til arbejdsmarkedet. Engagement, samvær og oplevelser skal give vitaminer til både hjerte og hjerne.

Første åbningsdag bliver allerede onsdag den 22. august hvor der indledes med indvielse og i dagens anledning gratis kaffe og kage til de fremmødte. Ældre Sagen Bjerringbro kommer og demonstrerer aktiviteten Bowls, som spilles i forsamlingshusets store sal.