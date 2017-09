Ny dressurbane indviet i GrÃ¸nhÃ¸j

Grønhøj Elmelund Rideklub i Grønhøj er måske ikke den største i Danmark, men i hvert fald en af hyggelige af slagsen. Klubben tæller omkring 50 medlemmer fra de yngste til de mere modne. Den yngste deltager sad på ryggen af en hest allerede som 1 årig, så man kan ikke komme for tidligt i gang.

Og gang i den er der. Klubben har netop nu indviet sin nyanlagte dressurbane, der har det helt rigtige underlag for hestene, og lever op til internationale mål for dressurbaner.

Til at føre saksen og klippe det fine røde bånd havde klubben inviteret folketingsmedlem Kristian Pihl Lorentsen. Han er ikke ukendt med hestekræfter og fandt sig hurtigt rette i miljøet.

Første hest på banen blev dog ikke redet af det lokale folketingsmedlem, men derimod af Pihls hesteinteresserede barnebarn, Hanna.

Arrangementet var i øvrigt et led i Dansk Ride Forbunds 100 års jubilæum i år, hvor der landet over var åben rideskole. I Grønhøj viste de sig naturligvis også frem fra deres bedste side, bl.a. med opvisning af klubbens kvadrilliehold og agility for heste. Her kunne man tydeligt se, at klubben har ryttere der konkurrerer på regions- og distriktsplan.