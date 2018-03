Ny direktør - nu skal omsætningen tredobles

Kent er kommet hos Leif Pedersen i Havredal, siden han var en lille dreng. Hans far har nemlig arbejdet i virksomheden i Havredal i godt 22 år. Efter folkeskolen fik Kent selv job som arbejdsdreng hos Leif. Han arbejdede her års tid, inden han startede i lære som murer. Han havde derfor sin baggrundsviden om firmaet og kulturen på plads, da han som næsten 30-årig kom til Leif og tilbød at overtage virksomheden. Jeg har altid gerne villet være selvstændig, så jeg spurgte, om Leif ville sælge, forklarer han.

I mellemtiden har Kent ikke bare arbejdet som faglært murer, han har også taget uddannelse som bygnings- og forretningsingeniør inklusive virksomhedsøkonomi og organisationsledelse. Det er den viden, han tager med sig, når han nu som direktør tager sig af tilbudsgivning, salg og organisationsopbygning.

Ambitionerne og ideerne fejler ikke noget. Den nye direktør har et mål: Jeg vil gerne op på 40-50 ansatte og en omsætning på 100 millioner. Så kan vi tage større opgaver. Det vil skabe en mere stabil omsætning. Det skal vi have bygget en organisation op omkring. Leif supplerer og fortæller, virksomheden de seneste år har haft en omsætning på 25-30 millioner, og at de sidste år sagde nej til 70% af de opgaver, de blev tilbudt.

Den nuværende ordre beholdning er da også tre gange større, end den plejer at være på nuværende tidspunkt. Nu bliver der nemlig sagt ja og hvornår der er tid. Det kunne godt gå lidt hurtigere, men det kniber med at skaffe medarbejdere med erfaring, og som vil. Rigtig mange af arbejdsopgaverne ligger nemlig på Sjælland, og medarbejderne er jyske.

Det er i øvrigt planen, at Leif fortsætter med at arbejde som byggeleder for Kent i et par år, inden han og fruen flytter til Hjarbæk, hvor de har bygget et helårssommerhus.