Ny direktør i spidsen for Handelsbanken i Ikast/ Karup

Den 39-årige Kenneth Kristiansen er udpeget til at stå i spidsen for Handelsbankens filial i Ikast og Karup fremover. Kenneth overtager roret efter Arnth Stougaard, der er tiltrådt som direktør for Handelsbankens filial i Herning. Kenneth er oprindelig uddannet som bankelev i Midtbank i 2001 og har siden 2011 været stedfortrædende direktør i Silkeborg, hvor han har arbejdet med erhvervs-, privat og investeringskunder. Kenneth har desuden en HD i Organisation fra CBS i København og har gennemført bankens interne lederforløb.

Nu ser Kenneth frem til sin nye rolle som direktør i Ikast, der samtidig har filialen i Karup under sig:

- Jeg glæder mig til at blive en del af Handelsbanken Ikast og være med til at udvikle filialen fremover. Jeg har været en del af Handelsbankens kultur i mange år og tror på, at den langvarige relation mellem kunderne og banken virkelig gør en forskel. Jeg ser frem til at bygge relationer i en by i vækst, siger Kenneth Kristiansen .

Kenneth er gift, har to børn og bor i Silkeborg.