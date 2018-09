Ny direktør i Handelsbanken

Med Arnth i spidsen får Handelsbanken Herning City en erfaren bankmand med en forkærlighed for det midtjyske. Den 51-årige Arnth Stougaard har været i Handelsbanken i snart 30 år - senest som direktør for de to filialer i Ikast og Karup. En periode, der har givet Arnth en solid ledelseserfaring og et bredt netværk, som han glæder sig til at videreføre i Handelsbanken Herning City: Jeg har lært utrolig meget af min tid som

filialdirektør i Ikast og Karup både om bankforretninger men også om, hvad der gør en forskel for kunderne, og netop denne viden samt mit efterhånden store netværk, kommer jeg til at trække på, når jeg skal løfte stafetten efter Niels Viggo Malle. Niels Viggo Malle går på pension og har sidste arbejdsdag 28. september.

Selv om de fysiske rammer bliver skiftet ud, vil der stadig være fokus på at kunderne skal møde en lokal, stabil og stærk bank med personlig service, lokal beslutningskraft og høj tilgængelighed: Mine mange år i

Handelsbanker har lært mig, at den gode og personlige kundeoplevelse er alfa og omega specielt i en tid, hvor vi kan mere og mere digitalt, slutter Arnth, der ser frem til at hilse på de mange nye kunder og samarbejdspartnere.

Privat bor Arnth i Ikast med sin kone. De har 2 drenge, hvor en af dem er fortsat er hjemmeboende og den anden bor i Aarhus. Fritiden bruges til MBA studier eller til golf og en cykeltur på mountainbiken.

Arnth har fortsat fuld fokus på Ikast og Karup filialen, indtil han overtager stafetten i Herning City 1. oktober 2018. Der er nu sat en rekrutteringsproces i gang, for at finde en god efterfølger til Arnth i Ikast og Karup.