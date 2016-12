Ny chef til Danmarks enhed for luftrumsovervågning

INDSÆTTELSE Flyvevåbnets enhed der sørger for at overvåge og sikre det danske luftrum.

Giiiv agt! Paraden, se til højre! Med soldater på rad og række og til lyden fra Prinsens Musikkorps fik Flyvevåbnets Air Control Wing (ACW) i dag en ny chef. Oberst Kern Oddershede tager over efter 14 måneder, hvor chefkontoret har stået tomt, skriver de fra Air Control Wing i en pressemeddelelse.

Han overtager en enhed, der for alvor lever op til Flyvevåbnets motto: Altid indsat Altid klar, da enheden er en af de få, der er operative 24 timer i døgnet, alle ugens dage. Både nationalt, hvor den har hjemme på Flyvestation Karup og internationalt, hvor der er udsendt soldater til både Irak og De Forende Emirater i kampen mod ISIL, Operation Inherent Resolve (OIR).

Til indsættelsen var det især det høje operative niveau, som chefen for Flyverstaben, generalmajor Max A. L. T. Nielsen bed mærke i.

- Som chef for Air Control Wing får du en enhed, som er til ære for hele Danmarks Forsvar. Jeg var i sidste uge selv nede og besøge de udsendte og så, hvor effektivt et produkt de leverer, og hvor respekteret bidraget er hos vores samarbejdspartnere. Samtidig bliver der herhjemme trukket et ekstra læs og medarbejderne yder en formidabel indsats. Det er noget alle i Air Control Wing kan og bør være stolte af, sagde han.

Oberst Kern Oddershede var tidligere chef for Joint Movement and Transportation Organisation (JMTO), Forsvarets transportenhed. Det er en enhed han selv var med til at starte op fra bunden i 2013. Til indsættelsen sagde han til sine nye medarbejdere:

- Jeg er pavestolt, men også ydmyg over at skulle være chef for Air Control Wing. Enhedens konstante indsættelser viser et rigtigt højt niveau. Et niveau, der også skal fastholdes i fremtiden. Derfor er den fremtidige rekruttering og fastholdelse af medarbejdere også utrolig vigtigt. Men som mange har hørt mig sige før, og som jeg kommer til at sige igen: Hvor der er vilje er der vej.

Som noget af det første i det nye år vil obersten efter besøge alle Air Control Wings enheder, der er fordelt i hele landet samt de udsendte medarbejdere i Irak og De Forenede Emirater.