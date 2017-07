Ny Cembrit Mester

KARUP Tømrermester Kim Nyrup i Karup er blevet Cembrit Mester i 2017 og er således en del af et eksklusivt netværk af godt 150 tømrermestre i Danmark. Cembrit Mestre er certificeret inden for arbejde med Cembrits fibercementprodukter, der blandt andet indbefatter bølgeplader, som er den dominerende tagbeklædning i Danmark, samt en lang række forskellige former for løsninger til beklædning af facade. Knap halvdelen af alle danske bygninger har i dag tag af fibercement, og der ligger således et meget stort potentiale i at kende produkterne til fingerspidserne:

Tagbeklædning er et meget stort anvendelsesområde for fibercement, men også facadebeklædning i fibercement er utrolig populært. Her anvendes produkterne til bl.a. facader, gavle, stern, udhæng ja generelt alle steder på huset, hvor der ønskes en flot og vedligeholdelsesfri beklædning.

Kim Nyrup fra Tømrermester Kim Nyrup ser derfor nogle gode perspektiver i Cembrit Mester-stemplet:

- Det er en stor fordel at kunne kalde sig Cembrit Mester. Jeg får dels tilbudt den nyeste viden og dels også en god portion synlighed. Jeg har fået Cembrit Mesters streamer til bilen, og jeg får løbende eksponering blandt andet på cembrit.dk, cembritmester.dk og via forskellige kampagner bl.a. på de sociale medier, siger han og fortsætter: - Samtidig giver det mig et givtigt netværk, hvor jeg kan dele viden og blandt andet også låne ekstra hænder i perioder med spidsbelastning.

Kim Nyrup ser særligt nogle gode muligheder inden for det voksende marked for energirenovering af parcelhuse, boligejendomme og kontorejendomme. Derudover efterspørger boligejerne i stigende grad vedligeholdelsesfrie materialer, og her er fibercement særligt velegnet:

- Når du skifter et tag, har du jo fri adgang til blandt andet loftsrum og skunk. Det giver en god mulighed for at efterisolere og føre tagkonstruktionen up to date energimæssigt. Herved reducerer du dit varmeforbrug, og den besparelse kan faktisk ofte betale tagprojektet hjem i løbet af 5-10 år. Derudover bør du overveje at skifte eksempelvis gavlbeklædningen til materialer, der er stort set vedligeholdelsesfrie, slutter han.

Han gør desuden opmærksom på, at det fortsat er muligt at få håndværkerfradrag i forbindelse med energioptimeringer.