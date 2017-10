Ny byrådskandidat igen

Inge Lise Sterup, 68 år, har boet i Frederiks og omegn, siden hun startede i folkeskolen.

På arbejdsmarkedet har hun altid været. Allerførst på telefoncentralen i Frederiks, så på kontoret hos den lokale smed. En kort periode som indehaver af en tøj butik er det også blevet til, inden Inge Lise de sidste godt 30 år af sit arbejdsliv blev ansat på HMN i Viborg, hvor hun i alle årene varetog opgaver i salgsafdelingen og i nogle år også var Salgschef. "Her lærte jeg en masse, fik en masse kurser ikke bare om økonomi, men også om psykologi og ledelse. " Hun blev pensioneret som 65 årig, men har efterfølgende haft næsten 1 års yderligere arbejde hos HMN.

Inge-Lise var aktiv håndboldspiller i mange år og kom allerede i håndboldudvalget som ganske ung pige. Hun har siddet som formand for idrætsforeningen AIF i 11 år, og er lige nu i Alhedehallernes bestyrelse, hvor hun arbejder for en tiltrængt renovering af hallen. "Jeg har haft med hallen og idrætsforeningen at gøre stort set altid."

Det er ikke kun idrætten, der nyder godt af Inge Lises energi, og som giver hende energi. I den periode, hvor hun boede i Havredal, tog hun aktiv del i landsbylivet der. Hun er stadig formand for Havredal Borgerforening og Forsamlingshus. Desuden er hun blevet valgt ind i folkeoplysningsudvalget, hvor hun, også ulønnet, er repræsentant for idrætten. Også så er der Parkvængets Venner, hvor hun siden 2004 sammen med en flok frivillige holder regelmæssige arrangementer for beboerne. " Vi føler os ret høje, når vi går hjem derfra. De er så taknemmelige. Det er helt fantastisk! "

Seneste skud på stammen er projekt +60, som Inge Lise har igangsat i Alhedehallerne. Det handler om socialt samvær koblet sammen med gymnastik, spinning, badminton, svømning og arrangerede gåture.

Byrådsarbejde for Venstre er ikke fremmed for Inge Lise, som fortæller, at hun første gang kontaktede Venstre, da hun blev 50. " Jeg ville gerne lidt længere ud end alt det her lokale. " Hun blev valgt ind i Karup Kommunes byråd og var byrådsmedlem frem til 2009. Siden har hun været aktiv i den lokale Venstre-vælgerforening, blandt andet som formand.

Selv om muligheden for et comeback er kommet pludseligt, er hun klar. Inge-Lise mistede i foråret sin mand, Tage, efter et længere kræftforløb. " Jeg havde lige tænkt, at jeg havde 10-15 timer, som jeg kunne bruge til noget fornuftigt, og så blev jeg ringet op, fordi Gregers Laigaard havde trukket sig, " fortæller hun. " Det er som om, det hænger sammen det hele. "