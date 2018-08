Ny Bemærkedage-folder

Bibliotekerne Folderen kan fra d. 8. august hentes på alle afdelinger af Viborg Bibliotekerne eller ses på viborgbib.dk

Efteråret byder på populære forfattere som Jn Kalman Stefnsson, Tom Buk-Swienty og Thomas Korsgaard, bogcafer med læseinspiration samt inspirerende foredrag under f.eks. temaerne Krop og Sind, Vores Historie og i den populære foredragsrække Viden i hverdagen. I november sættes fokus på bæredygtighed. Kom og hør hvordan vi alle kan gøre en grøn forskel og blive mere klimavenlige i vores hverdag.

Viborg Bibliotekerne fortsætter desuden succesen med at rykke ud til alle hjørner af Viborg Kommune. Vælg i dette efterår mellem gin, kage, bobler eller fællesspisning krydret med læseinspiration, fællesskab og tankevækkende foredrag.

Det bliver også et efterår fyldt med musikalske oplevelser lige fra Artist talks til fællessang og store internationale navne som f.eks. Indra. Også kunst og kreative indslag er at finde blandt de mange tilbud.

Og som tidligere tilbydes hjælp til hverdagens små IT-problemer i Netværkstedet, som findes på Hovedbiblioteket i Viborg samt på Bjerringbro og Karup Biblioteker.

Børnene kan også se frem til masser af oplevelser i efteråret til bl.a. Borgvoldsøndage og efterårsferieaktiviteter. Følg med på viborgbib.dk for at se de mange tilbud til børn og børnefamilier.

Vi er rigtig stolte over det hav af oplevelser, vi dette efterår kan præsentere for vore mange brugere, og glæder os til at byde velkommen til musik, foredrag, udstillinger og fællesskaber for alle, udtaler biblioteks- og borgerservicechef Britta Thuun-Petersen og tilføjer: En stor tak skal lyde til vores mange lokale samarbejdspartnere, for uden dem var bredden af arrangementer ikke muligt.

Bemærkedage-folderen kan som nævnt hentes på alle Viborg Bibliotekerne fra onsdag d. 8. august og ses på viborgbib.dk, hvor der også kan bestilles billetter til de mange arrangementer.