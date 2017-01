Nu skal der danses i Vium-Hvam

DANS Rygterne siger, at man er glade for at danse i lokalområdet. Og derfor bliver der nu mulighed for at deltage i en danseaften.

Det er Aktivitets- og Eventgruppen under Vium-Hvam Kultur- og Multihus, der inviterer til den første danseaften. Det sker torsdag den 9. februar.

Morten Nielsen fra aktivitetsgruppen siger:

- Det er en danseglad egn. Og vi tror på, at der er behov for også at kunne danse her i vores kulturhus. Så nu skal det prøves.

- Vi laver det til en torsdag, fordi vi ved, at folk jo skal så meget andet i weekenderne. Måske er det lettere at komme af sted til om torsdagen, siger Morten Nielsen.

Det er den populære Jørgen Sølvsten, der spiller op til dans den 9. februar. Han spiller populærmusik og er en meget brugt festmusiker i lokalområdet.

Morten Nielsen håber, at både folk fra byen og oplandet vil støtte op omkring danseaftenen:

- Vi vil jo også gerne gøre vores kulturhus mere kendt og trække nye folk til. Og vi tror på, at folk gerne vil have en glad danseaften.

Aftenen starter med dans. Siden drikker man kaffe og spiser franskbrødsmadder. Og så slutter man af med dans igen.

Vium-Hvam Kultur- og Multihus har været igennem en stor renovering, så det er et toptunet hus, der står klar til de danseglade. Huset er også ramme om foresdrag, koncerter og meget andet.

Der er ingen tilmelding til dansefatenen - folk skal bare møde op:

- Vi håber, at mange har lyst til at deltage. Vi håber også, at alle aldre vil synes, at det er en god måde at være sammen på en hyggelig aften, siger Morten Nielsen, der håber, at der kan blive danseaften en gang hver 3. måned fremover.

Morten Nielsen havde hørt om populære danseaftener andre steder - og det inspirerede aktivitets-gruppen i Vium-Hvam til at arrangere en sådan.