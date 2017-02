Nu er der hjertestarter i Havredal

HJERTESTARTER Skulle uheldet være ude og en person skulle få hjertestop i Havredal, så er der nu hjælpe at hente.

I et ulåst rum på Havredal Praktiske Uddannelser er der nu sat en hjertestarter op. Det er borgerforeningen og Det Ny Havredal, der har købt hjertestarteren i fællesskab. Og fordi der færdes rigtig mange mennesker på Ulvedalsvej 30-34 hver dag, så har man valgt at sætte hjertestarteren op her.

Men den kan altså nåes at alle, der blot skal følge det grønne skilt.

Forstander for Det Ny Havredal Poul Erik Clausen fortæller, at der hver dag er 57 elever og cirka 30 ansatte på skolen. Derfor var det meget oplagt at sætte hjertestarteren op her, hvor der færdes flest mennesker.

Man har især sat den op for at give noget tryghed til lokalsamfundet. Det er en af de slags ting, der giver tryghed i et området, når man ved, at den er der.

Hjertestarteren er utrolig nem at bruge. Den giver selv instruktionerne, når man pakker den op.

På den kommende generalforsamling i forsamlingshuset vil man præsentere hjertestarteren, så folk kan se, hvordan den ser ud og få en kort information om, hvordan den virker.

Den nye hjertestarter i Havredal er tilmeldt hos Falck, så de automatisk kan henvise til den, hvis man får et alarmopkald fra Havredal-området.

Hjertestarteren er næsten umulig at bruge forkert. Den siger selv til, hvis der ikke skal gives stød eller hvis man har sat den forkert.