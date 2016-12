Nu bæres lyset frem

LUCIAOPTOG Dette første vers i Lucia-sangen blev i tirsdags, mens det stadigt var mørkt udenfor, sunget en del gange af 3. årgang på Karup Skole, da de gik Lucia-optog gennem skolens gange, mens en del af 3. årgangs forældre, skolens øvrige elever og lærere så på. Det var smukt for både syns- og høresansen, da de kom gående i hvide bomuldskjorter med levende lys, mens de sang.

Inden da var de 32 Lucia-elever mødt på skolen før normal tid, så de kunne være klar til Lucia-optoget præcist kl. 8, da det ringede ind til time. Ugeavisen talte med de to Lucia-piger, der skulle gå i front, Lærke Rasmussen og Julie Mørup:

- Vi har trænet sangen et par dage i sidste uge og i går sammen med vores klasselærere Gitte (Red.: Krogh) og Mette (Red.: Kjær), og vi er lidt nervøse, fordi vi skal gå forrest, men vi glæder os også.

Efterfølgende gik de to klasser Lucia-optog på plejehjemmet Åbrinken.

Hvorfor fejrer vi Lucia?

Traditionen siger, at Lucia var en ung kristen kvinde, der levede i 300-tallet i byen Syrakus på Sicilien, hvor den romerske kejser Diocletian forestod en omfattende forfølgelse af kristne. Lucia ville tjene Gud ved at hjælpe de fattige og syge. Det fortælles, at hun delte mad ud til de fattige, og bar lys på hovedet for at have begge hænder frie til at hjælpe. Lucia besluttede sig for at leve ugift, så hun bedre kunne tjene Gud. En enkelt frier ville ikke acceptere hendes nej, og som hævn for hendes afvisning, meldte han hende til kejseren.

Lucia nægtede at tilbede kejseren og frasige sig den kristne Gud. Hun var parat til at ofre sit liv for sin tro. Som straf sendte kejseren Lucia til et bordel. Men da en oksekærre skulle køre hende til bordellet, skete der et under. Okserne kunne ikke flytte sig ud af stedet. Derefter ville man brænde hende på bålet, men ilden ville ikke fænge. En anden legende fortæller, at man forsøgte at hælde kogende olie over hende, men olien ville ikke brænde. Til sidst drog bødlen sit svær, stak hendes øjne ud og jog sværdet igennem hende, og hun døde. Hun blev straks set som martyr, og kåret til helgen af den katolske kirke.

Lyset i mørket skinner igen

Fejringen af hende smeltede i norden sammen med mange andre folkelige og kirkelige traditioner. Hendes festdag blev først 21. december, som faldt sammen med vintersolhvervet. Hun er med lyset og den hvide dragt et billede på enhver døbt, der bærer kristendommens lys igennem verdens mørke. Luciaoptogene, som vi kender dem i dag, begyndte i Sverige omkring 1930 og kom hertil efter anden verdenskrig. Det er en tradition, som passer godt ind i vores mørke vintertid. I gamle dage blev den brugt som værn mod de onde ånder. (Kilde: Anita Hansen Engdahl)