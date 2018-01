Norsk kurdiske pizzaer i Karup

Murat Baram har netop åbnet Milano Pizza ved siden af Rema 1000 i Karup. I Nordnorge har han haft en stor restaurant. Hans pizzakok kommer ned fra Norge og er med fra 1. februar. Murats eget speciale er grill og dagens ret. Det kommer man derfor også til at få glæde af i Milano Pizza. Dagens ret kommer til at veksle mellem asiatiske og danske retter. Murat vil lige se sine kunders smag an, men han drømmer også om at indføre lidt traditioner fra Nordnorge Rensdyr kød er supergodt på pizza, fortæller han.

Familien rykkede fra Nordnorge og til Holstebro i foråret sidste år. Vores ældste datter på 15 år led voldsomt af eksem. Lægerne anbefalede et fugtigere klima. Valget faldt på Holstebro, for der har Muratfamilie. Han ser mange fordele i Danmark frem for Norge; Det er billigere at bo her. Arbejdsdagene er kortere. Vejret er bedre, siger han med et glimt i øjet.

De to store børn er faldet godt til i skolen. De behøvede ikke at gå på sprogskole. De har sprogøre og norsk og dansk ligger tæt op af hinanden.

I første omgang fik han selv arbejde på et pizzaria i Hurup, men han ville gerne være selvstændig igen, så da han så muligheden i Karup slog han til.

Milano Pizza har åbent alle ugens dage. Murat pointerer, at han altid vælger 1. klasses produkter til sin mad. God ost, godt kød. Sådan skal det være. Afslutningsvis fortæller han, at han er super glad for den modtagelse, han har fået. Han følte sig velkommen i Norge, men det gør han også i Danmark og Karup. Folk er åbne og hjælpsomme. Det er dejligt!