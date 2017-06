Nordisk mester på falderebet

SPORT Martin Olesen fra Frederiks fik en overraskende sejr ved de åbne nordiske mesterskaber i badminton for spillere over 50 år, som i år blev afholdt i Silkeborg den 19. til 21. maj.

- Stævnet havde deltagelse af spillere fra ni lande, og trods en slidt hofte, der gjorde forberedelserne vanskelige, lykkedes det mig at ramme formen på dagen, hvor det blev til en finalesejr over europamesteren Peter Moritz fra Østrig.

Martin har har tidligere vundet Europamesterskabet, OL, All England og VM for veteraner, men denne turnering, som er ret ny, har han ikke deltaget i før, så han er lykkelig for nu at kunne kalde sig Nordisk mester.

Nu bliver fokus rettet mod operationen og genoptræningen

- Jeg håber selvfølgelig, at jeg kan komme tilbage på samme niveau efter operationen, selvom det kommer til at tage tid. Der er en del af mine badmintonvenner fra Danmark og udlandet, som har fået ny hofte og er vendt tilbage, men jeg mangler stadig at se et comeback til toppen i singlerækken. Det er en betydelig hårdere belastning for kroppen at spille single, så der skal nok både held og hård træning til, hvis det skal lykkes, slutter Martin, som er spændt på, om han kan komme tilbage på samme niveau efter hofteoperation, som også betyder en sygemelding fra Tandklinikken i Frederiks hen over sommeren.