Nordisk delikatesseaften i Grønhøj kulturhus

ARRANGEMENT For 18. gang i træk arrangerer foreningen Norden i Karup i samarbejde med Grønhøj kulturhus Nordisk delikatesseaften onsdag den 18. januar. Det, der startede med et forsøg på at præsentere nordiske delikatesser, er blevet en fast tradition i vinterens mørke måned. Den aften kommer der cirka 90 for at smage på nordisk mad, og i år vil man for første gang servere en vildtgryde af renkød med tilbehør.

- Vi kunne også have valgt elg, men nu blev det til ren, udtaler formanden, Jann Rasmussen i en pressemeddelelse. Bornholmsk røget ørredfilet og svensk dessertkage står yderligere på menuen.

Som sædvanlig er der en morsom konkurrence, hvor man skal gætte nogle mærkelige tings anvendelse efter at have hørt forskellige forklaringer.

- I år har vi sendt vores nye bestyrelsesmedlem, Ingrid Junker, til Sverige for at finde mærkelige ting. Blandt dem, der har flest rigtige, trækker man lod om nogle flasker rødvin. Desuden er der et kæmpe lotteri, hvor lokale har skænket fine præmier. Uden lotteriet har vi ikke kunnet holde den aften for billetprisen, siger formanden, og vi er meget taknemlige for den støtte, vore lokale sponsorer udviser.

Billetsalget starter den 3. januar i Skoen, Skelhøje købmandsgård, DagliBrugsen og ved N.C. Hansen, Grønhøj og slutter fredag den 13. januar. Formanden opfordrer til, at man reserverer bordpladser ved Nanny Wrtz, Skoen eller NC Hansen, Grønhøj.