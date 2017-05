Nordens forårsudflugt går til Hald Ege

UDFLUGT Onsdag den 17. maj afholder foreningen Norden i Karup sin forårsudflugt, der i år går til museet i Hald Ege, hvis historie går helt tilbage til tiden efter den første verdenskrig i 1918. Efter krigen kom der mange flygtninge, hvis historie man kommer ind på.

Da foreningen sædvanen tro samler mange medlemmer til forårsudflugten, deles man gruppen op i to hold, hvor det ene går til kirken og hører kirkens historie, mens det andet hold kommer ind på museet.

Efter den historiske gennemgang samles man omkring et glas rødvin og pølser, og samtidig med afholder man det sædvanlige lotteri. Man har i år mange lokale præmier med, samtidig med, at man sender to hold en tur til Oslo på et Stena-kryds, som rederiet Stena-line har sponseret. Forårsudflugten er kun for medlemmer, men der optages nye denne aften.

Denne aften er det også sidste frist for at tilmelde sig foreningen tur fra den 16.-20. aug. til Vestnorge med et ophold i Bergen, hvorefter man sejler på Sognefjorden ind til Flom. Der kører man med en af verdens vidundere: nemlig Flombanen, der går op til Bergensbanen, som man også stiger på til Geilo, hvor der overnattes. Dagen efter kører man til Stavanger, der er Norges olieby, og efter en overnatning går sidste del af rejsen ned til Kristiansand, hvor man skal med hurtigfærgen hjem.