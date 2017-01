Nekrolog over Kjeld Nielsen

MINDEORD Mandag den 2. januar døde Kjeld Nielsen, 64 år gammel.

Kjeld var den yngste af en søskendeflok på seks. Han blev født i Karup i den gamle smedje, der lå, hvor Hosekræmmeren ligger i dag.

Allerede som seksårig mistede Kjeld sin far, og det betød at moderen var alene med de seks børn, hvoraf Kjeld var den yngste.

Kjeld tilbragte som barn mange timer ved åen, og han fangede mange fisk, så mange, at hans søskende ind imellem bad ham om at holde lidt igen.

Som 16-årig kom han i lære som møbelsnedker på det daværende Lindskrog. Mange kaldte ham Kjeld Smed, men det var fordi, faderen var smed.

Kjeld aftjente sin værnepligt i Randers. Her mødte han sit livs kærlighed Kirsten, der altid er blevet kaldt Kisser, en Københavner-pige.

Kjeld og Kisser blev gift i 1975, og de bosatte sig i Karup. For 15 år siden forfulgte de en drøm og købte en ejendom i Fløjgårde. Her lå en stor udfordring i få ryddet op og indrettet, så de kunne være der, en udfordring, som man må sige, de har løst flot.

Kjeld var en meget aktiv mand. Hans energi blev ikke alene brugt på arbejde, på familien og på gården. Han havde også mange andre interesser, som folkedans, jagt, fiskeri og kajakroning.

For næsten otte år siden blev Kjeld ramt af kræft, og han har været gennem et meget langt og til tider meget hårdt sygdomsforløb. Det blev dog aldrig sådan, at Kjeld lod sig kue af sygdommen. Selv når han var meget syg, gjorde han alt for at deltage i livet på lige fod med andre. Kjeld var venlig og hjælpsom. Den hjælpsomhed blev gengældt under det lange sygdomsforløb, hvor mange venner trofast besøgte ham og hjalp, hvor de kunne.

Kjeld efterlader sig, foruden ægtefællen Kisser, to sønner, to svigerdøtre og fem børnebørn. Sønnerne bor i henholdsvis København og Ringkøbing.