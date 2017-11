NEDLÆG REGIONERNE !

Der er desværre ikke så mange borgere, som egentlig ved hvad Regionernes opgave er og derfor heller ikke tager stilling til, om det er godt eller skidt at de eksisterer. Langt størsteparten af de mange milliarder af kroner som det koster at drive regionerne, går til Sygehusvæsenet ,Psykiatri, men også It, Regional udvikling & Infrastruktur. Bortset fra at vore ansatte i behandlingssystemet har ydet en formidabel indsats, er det svært at finde noget opløftende i regionernes funktioner. Supersygehusene, som er/var en utopi for Bent Hansen og Co. ender med at blive nogle halvfærdige projekter, der sandsynligvis aldrig bliver det , som de var tiltænkt. Dette skyldes langt hen af vejen fejlplaceringer, fejlbudgetteringer og måske mest af alt jagten på personlig succes for nogle ?

Konstellationen med kommuner /regioner bliver også brugt som kassetænkning som kan være fatal.

Eks. Neurocenter Hammel som er en verdens dygtigste institutioner inden for deres felt står over for store nedskæringer, netop på grund af kassetænkning.

Psykriatrien halter og der er alt for mange der ikke får den behandling der er mest hensigtsmæssig og som de har krav på.

Infrastrukturen ( offentlig transport)mellem regionerne lader også meget tilbage at ønske.

It / telefoni overalt SKAL etableres NU !

Summa summarum : de besparelser vi kan opnå ved fjerne denne dobbeltadministration, kan højne standarden i vort samfund betydelig.

