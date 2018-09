Naturens dag gik i fisk for dagplejerne i Kølvrå og Karup

Kølvrå Torsdag formiddag var der særligt meget liv og leg i forhaven hos Lotte Mortensen i Kølvrå.

25 børn og deres dagplejere fra Karup og Kølvrå var mødt op for at få lov at se og røre ved levende ørreder. Ørrederne var blevet bragt til matriklen i et stort kar tidligere på dagen af Søren Mikkelsen fra Tusaagaard Put & Take. Ideen blev født for 15 år siden, da Sørens børn blev passet her, fortæller Lotte. Det var en stor succes, og Søren har derefter hvert år sponsoreret og leveret fisk til dagplejemødrene, som alle tydeligvis er godt tilpas med det initiativ.

Det samme er børnene, som flokkedes om baljerne, hvor de mindste ørreder fik lov at tilbringe deres sidste tid. Det var voldsomt spændende at røre de glatte fisk, og mærke, hvor svære de var at fange og fastholde. Nogle af børnene havde held med at løfte fiskene op og hvinede, når de alligevel ikke kunne holde fast på dem. Andre nøjedes med at se på og hælde vand i baljerne og fjerne det igen.

Naturoplevelser er vigtige

For Lotte er det alfa og omega, at børnene hver dag kommer ud i naturen. Det giver en god motorik. Det giver roligere børn. I naturen er der masser af sanseindtryk. Der er lugte og lyde, som er forskellige fra dag til dag. De små, som bare kan sidde i barnevognen, nyder også godt af det, fortæller Lotte. Hun fortæller også, hvordan børnene finder insekter under stenene og undres over livet. Det er stimulerende på alle måder at komme ud, så det gør vi hver eneste dag uanset vejr, understreger hun. Senest fandt børnene vilde æbler og lavede æblegrød. I foråret var det skvalderkål, som de hakkede og kom i brødet.

Og på denne naturens dag var det så ørreder, som børnene fik lov at smage til frokost. De var heller ikke så ringe endda.

