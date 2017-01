Natsænkning er en gevinst

Varmestyring Hvad gavn har du af 21 grader i stuen, når du ligger og trækker torsk i land i soveværelset i den anden ende af huset? Eller af 21 grader på børneværelset, mens ungerne er i skole?

Ikke det store, vil de fleste nok mene, men dels gider vi ikke gå rundt i huset og skrue på 15 termostater hver dag og dels er det træls at komme hjem til et koldt værelse eller stå op til en kølig stue. Derfor lader vi være med at skrue ned, når vi går i seng eller forlader huset.

Nu er teknikken imidlertid kommet os til hjælp. Hvor den intelligente varmestyring af vores boliger tidligere lød som fremtidsmusik, så lyder den i dag af klingende driftsøkonomi og sund fornuft: Natsænkning er ren gevinst.

Mange boliger er i dag så velisolerede og energimæssigt velkonstruerede, at der er få marginaler at hente på besparelser. Men lidt er der stadig, og det beviser et skifte til en intelligent varmestyring. Her kan der findes eksempler på anlæg, hvor tilbagebetalingstiden på investeringen er helt nede på blot 3 år.

Ifølge beregninger fra Dong Energy sparer du cirka fem procent på varmeregningen for hver grad, du sænker temperaturen.