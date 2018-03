Nak og æd i Frederiks

Onsdag d. 21 marts kommer Jørgen Skouboe til Frederiks Kulturhus og holder foredrag.

I første halvlej af foredraget fortæller Jørgen Skouboe Møller om sit arbejde med programmet Nak &Æd og om sin holdning til jagt. Han lover at besvare spørgsmål som hvorfor TV programmet hedder Nak &Æd, om en husmår smager godt og meget andet. Han vil også give sit bud på, hvorfor der er så mange, der kigger med. Foredraget vil vare en times tid.

Efter pausen vil Jørgen fortælle om DR2 programmet Mens vi venter på at dø , som for ham handler om at bruge tiden til netop det, vi drømmer om. Han vil også fortælle om, hvordan han bliver inspireret til at bruge naturen på forskellige måder, alt efter om det er sammen med konen, kammeraterne eller alene.

Der er 150 billetter til salg, og de kan købes ved overførsel af 150 kroner til konto 5959-0005000742.

Husk at notere navn på den/de personer som deltager.