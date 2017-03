Næsten fuldt hus til Karup/Kølvrå Seniorkrolf Klubs generalforsamling

GENERALFORSAMLING Da den lokale seniorkrolf-klubs bestyrelse indkaldte til ordinær generalforsamling onsdag den 22. februar i Seniorhuset, deltog godt 94 % af medlemmerne det svarer til 34 af 36 medlemmer.

Inden generalforsamlingens officielle start blev der hygget med kaffe og smørrebrød.

Formand, Erling Madsen aflagde beretning og takkede alle, der gjorde et stykke frivilligt arbejde for klubben, herunder Leif Bæk, som har hjulpet med at lave to krolfbaner ved Seniorhuset.

I løbet af 2016 er der hevet flere medaljer, både af bronze, sølv og guld, hjem til klubben. Formanden ønskede tillykke til medaljetagerne.

Regnskabet blev godkendt og overskuddet fra 2016 på 4.701 kr. overføres til 2017-budgettet.

Der var genvalg til alle, som var på valg. Den nye bestyrelse består af formand Erling Madsen, sekretær Sarah Young, kasserer Leif Bæk, bestyrelsesmedlemmer Kurt Balslev Kristensen og Tove Nielsen og bestyrelsessuppleanter Krista Andersen og Astrid Madsen. Bilagskontrollanter er Krista Andersen og Birte D. Pedersen.