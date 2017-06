Når stemningen er svær at beskrive, men værd at opleve!

Å-Marked Nogle er fastlagte på tid og sted, andre mindre højtidelige og skal passe sammen med mange andre aktiviteter. Fælles er, at de fleste traditioner i Danmark er noget, vi ser frem til med stor forventning, fordi vi ved, at det bliver en god oplevelse.

Karup Å-marked er blevet en fast tradition for rigtig mange midtjyder. Musikken fra festtelt og den store scene, blander sig med duften fra sportsforeningernes grill og stemningen fra kræmmermarked og tivoli. Det er dansk sommer, når det er bedst

Vi kender de faste indslag: Der skal danses i festteltet fredag aften, der skal synges med på Ravnene skrige ved Karup Å lørdag aften, og søndag eftermiddag skal der bydes på de sidste tilbud på kræmmermarkedet. Mange andre familietraditioner har vundet indpas på Hessellund Sø-Camping i løbet af weekenden: Den første kolde fadøl skal nydes i festteltet til fællesspisningen fredag aften, den første tur i tivoliet lørdag morgen, weekendens gode tilbud hos kræmmerne og lejrchefens lillesøster, der slår telt op, hvilket er et helt show i sig selv.

Underholdningen hele weekenden kan gå under temaet jordnær. Alle kan synge med, alle kan danse med alle kan være med! Hvad enten man er til det meget musikalske som Queen Machine og Johnny Logan & Friends, det meget underholdende som Hawkeye & Hoe og The Powls, eller begge dele som vi ser det hos Den Røde Tråd og Lars Lilholt Band. Stemningen hele weekenden er ganske særlig svær at beskrive og værd at opleve!

DK 4 har nu også hørt, at stemingen på heden er helt fantastisk. Derfor vil de være med hele lørdagen og optage flere koncerter - så kom og vær med til at sætte Karup på landkortet.

Send Dannebrog i vejret, nyd musikken, glem hverdagen og kom til fest på heden.