MX Cup på Uhrebanen - sidste løb i hele Danmark

I alt 150 motocross kørere i alderen 8-59 år havde tilmeldt sig AH-Racing MX Cup på Uhrebanen. Mange kom langvejs fra. De kommer her, fordi Uhrebanen er en rigtig fin og udfordrende sandbane. Banen er anlagt med mange sving, hop og i et ujævnt terræn. Herudover ændrer bane sig rigtig meget i løbet af en løbsdag med så mange kørere. Det giver store huller, dybe spor og supergode udfordringer.

De lange armes dag

Flere kaldte da også dagen for De Lange Armes dag. Det kræver ikke bare god kondition at køre motocross her. Der skal gode armkræfter til at køre i hullerne og styre cyklen. Koncentrationen skal også være i fokus, for der skal gives rigtig godt med gas, når man kører i sand, særligt når det som her er dybt mange steder. Juniorernes små motocross cykler blev da også næsten væk i de store huller.

Afslutning på årets løb

AH MX Cuppen var det sidste i en serie på fem løb i Danmark i år. Så meget desto mere nød både kørere og deres familier solskinnet og det gode, sommerlignende efterårsvejr.

Sådant et vejr indbyder foruden at køre løb også til bare at slikke sol, udveksle erfaringer og vende verdenssituationen. Det er ikke så ringe endda!