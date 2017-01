Musikalsk grundkursus for unge talenter

UDDANNELSE Hvis man drømmer om en musikalsk karriere, kan man nu tilmelde sig optagelsesprøven og blive del af et spændende, musikalsk miljø.

På MGK får man en grundig musikalsk skoling, der kvalificerer til optagelse på en videregående musikuddannelse.

MGK henvender sig til unge i alderen 14-25 år. Der går 62 elever på MGK MidtVest, hvoraf ca. halvdelen er tilknyttet centerskolen.

Det er muligt at gå i gymnasiet samtidig eller udføre lettere erhvervsarbejde, idet undervisningen hovedsageligt er placeret eftermiddag og aften. Man skal påregne mindst to ugentlige undervisningsdage samt en række weekendaktiviteter.

MGK har tre linjer; rytmisk, klassisk og produktionsmusik, der omfatter sangskrivning, komposition, elektronisk musik og lydteknik.

Man kan søge om optagelse på et af landets otte MGK-centre uanset bopæl. MGK i Midt- og Vestjylland er placeret på Holstebro Musikskole. Ud over centerskolen tilbydes der pt. undervisning på musikskolerne i Thisted, Skive, Viborg samt den Jyske Sangskole i Herning, der har et miljø for klassisk sang.

Kurset er statsanerkendt, og undervisningen er gratis.

Nærmere oplysninger kan fås på skolens hjemmeside eller på din egen, lokale musikskole. Der er tilmeldingsfrist den 1. februar 2017.