Mulighed for at sidde i vand-bestyrelse

VAND Energi Viborg Vand A/S søger forbrugere til at sidde i bestyrelsen for selskabet. Der skal findes en forbrugerrepræsentant og en suppleant til bestyrelsen for perioden 2018-2022. Fra 7. august er der åben for tilmelding.

Siden 2014 har der være en forbrugervalgt bestyrelsesrepræsentant i Energi Viborg Vand A/S, der står for drift og håndtering af såvel drikkevand som spildevand i Viborg. Inger Løjengaard Jakobsen fra Stoholm har siddet i bestyrelsen siden 2014, men hun ønsker ikke at fortsætte.

- Derfor søger vi nye og engagerede borgere, der har lyst til at få indsigt i og ikke mindst indflydelse på drikkevands- og spildevandsområdet i kommunen, fortæller formand for Energi Viborg, Niels Dueholm.

Fra den 7. august og helt frem til 17. september er det muligt at tilmelde sig som kandidat til bestyrelsesposten på hjemmesiden www.energiviborg.dk/vandvalg, hvor man også kan læse meget mere om hvervet som bestyrelsesrepræsentant, hvor den valgte skal indgå i den ni mand store bestyrelse.

- Jeg håber, at rigtig mange vil være interesserede i hvervet som bestyrelsesrepræsentant, for professionel håndtering af drikkevand og spildevand er vel et af de vigtigste samfundsmæssige områder, vi har, siger formand Niels Dueholm.

For at finde den rigtige forbrugerrepræsentant blandt de tilmeldte, vil der til oktober blive afholdt valg, så det suverænt er forbrugerne, der bestemmer hvem, der skal repræsentere dem i bestyrelsen for Energi Viborg Vand A/S.