Motorshow 2018:50.000 kvadratmeter med motoroplevelser

Hvis du ikke synes, motorer er spændende og fascinerende, er det fordi, du aldrig har besøgt Motorshow, siger Lars Green, ASP Event, som lover dragende motordrevne oplevelser for alle, når Motorshow 2018 stadfæster sin position som Danmarks største motorudstilling.

På den aktivitetsfyldte messe, som finder sted i MCH Messecenter Herning fra 2.-4. februar 2018, kan besøgende se samtlige motorcykelmærker og de fleste bilmærker, det danske marked har at byde på. Desuden samler messen alt indenfor motorsport - lige fra DTC til Go Cart samt alt ind i mellem.

Motorshow er meget mere og andet end en messe. Det er en fascinerende oplevelse, som imponerer og overrasker. Her kan besøgende prøvekøre, udforske og lade sig overraske, siger Lars Green.

Startskuddet på MC-sæsonen

Motorshow 2018 er startskuddet på dette års MC-sæson, og dermed også på forårets komme i motorbranchen. Det har det været siden første udgave fandt sted i 2016.

Med årets messe, som er den tredje i rækken, er vi klar til at brøle, at vi er kommet for at blive. Opbakningen fra udstillere, brancheorganisationer og besøgende er stærk. Det er benzin på vores motor og noget, vi er meget taknemlige for, siger Lars Green.

Motorshow 2018 fylder over 50.000 kvadratmeter i og udenfor MCH Messecenter Herning. De mange kvadratmeter byder på flere end 120 stande og over 43 aktiviteter samt foredrag.

Blandt meget andet kan besøgende opleve en Haas Formel 1-bil, se de uopnåelige drømmebiler fra Sportscar Event, få en hæsblæsende tur i en rallybil, selv køre go cart og tage en tur ned af Memory Lane på udstillingen af biler fra 70erne og 80erne.

Youtubere konkurrerer i motorsport

Under Motorshow 2018 vil de populære youtubere Armin, Eiqu Miller og Alexander Husum, som blev Årets Youtuber 2017, konkurrere i disciplinerne Rally, Go Cart og SuperCross. De tre er allerede nu i gang med træningen, så de kan yde deres bedste i Herning under de tre messedage.

Sideløbende med Motorshow 2018 afholdes Yamaha SuperCross & Freestyle Show i Jyske Bank Boxen. Her bliver publikum vidne til motorsport og vovemod i verdensklasse med adrenalinpumpende show og ræs.