Motionscenter i Jethallen

Mødelokalet og kontoret ved siden af cafeteriaet eksisterer ikke længere. Væggene er revet ned. Loftet er ved at blive renoveret, væggene skal males, og der skal bygge nye op og lægges nyt gulv.

Den første august kommer de nye motionsredskaber og den første september åbner Karups nye motionscenter. Vi glæder os helt vildt, lyder det samstemmende fra Lars-Ole samt formand og næstformanden i Jethallens bestyrelse. Det er tanken, at der vil være adgang til motionscentret i Jethallens åbningstid, som er fra 8-22. Det bliver et briksystem som i andre motionscentre, fortæller Ren Lyngby Jensen, formand for Jethallens bestyrelse. Der vil være mulighed for at købe både husstandsabonnement, månedskort og klippekort.

Det er lokale Benefit ved Rikke Østergaard, som er blevet taget med på råd i forhold til valg af maskiner, og det er da også planen, at der vil være mulighed for instruktion i fornuftig brug af motionsredskaberne af de dygtige folk fra Benefit.

Motionscentret er i øvrigt kun starten på de mange planer, vi har for Jethallen, supplerer Ren. Vi har tegninger til en ny hal, og vi har haft en snak med kommunen. Nu er bestyrelsen kommet til indsamlingsfasen. Ren lover, at der i den kommende tid vil blive holdt arrangementer til fordel for halbyggeriet.

Pengene til motionscentret tages af opsparingskontoren.