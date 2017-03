Mosegaarden på vej mod nye tider

LANDBRUG Efter en lang vinter går det nu mod lysere tider, foråret er om hjørnet, og snart er der travlhed i markerne igen.

- Og Maskinstationen Mosegaard vil vi gerne benytte forårets snarlige komme, til at knytte et par kommentarer til virksomheden, fortæller ejer Danny Bohn Pedersen.

Der har verseret adskillige historier om Mosegaarden Aps gennem den sidste tid: Konkurs, betalingsstandsning, butikken er solgt, der er en invester inde over, og andre herlige udsagn.

- De er sikkert ikke er båret til torvs af ond mening og slette hensigter, snarere oprigtig interesse for det samfund, man er en del af. Den helt korte historie er, at der har været reelle ider om en investor i virksomheden. Denne løsning blev af forskellige årsager skrinlagt efter lidt tid i efteråret. Der har ikke været betalingsstandsning. Vi har kaldt det en tænkepause. At der så i den periode ikke blev betalt andet end det, der dækkede den umiddelbare, daglige drift, er så også sandheden, - og den er ikke hemmelig.

Ejeren er rask igen

Danny Bohn Pedersen fortæller, at man gennem de sidste måneder har haft virksomheden til nøje gennemsyn.

- Nogle ting har ikke været helt, som de gerne skulle være. Det har knebet med resultaterne de sidste år. Tingene er vendt på hovedet, tallene vendt og drejet, og eksterne fagfolk har ydet sparring på de løsningsmuligheder, der har været til stede.

En af historierne er, at Danny blev syg i efteråret 2014 og var sygemeldt stort set hele 2015 og ind i 2016. Der har i mellemtiden været ansat en direktør, der af forskellige årsager stoppede omkring høsten sidste år. Dannys kræftsygdom er umiddelbart helbredt, så dr er der ro på, skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

Mange sten er vendt

Mange sten er nu vendt, nogle mangler endnu at blive trillet rundt.

Det vil ikke være muligt at tilbyde løsninger indenfor stensamling, kartoffellægning mm. Denne driftsgren er vurderet at være for usikker og belastende.

Arbejdspladserne på Søbjergvej i Tulstrup er flyttet til Gludsted, da man vurderer, at rationalet er større, ved at have enhederne samlet under t tag.

- Det betyder ikke mindre fokus på kunder nord for Ikast; snarere tvært imod. Med denne løsning vil vi kunne tilbyde flere løsninger af optimal karakter, og afstand er i dag ikke noget, vi er bange for, siger Danny Bohn Pedersen.

- Det vigtige er, at vi efter grundige og lange drøftelser med baglandet, nu har fundet en løsning, hvor Mosegaarden også i år og årene fremad er klar til at servicere egnens landmænd med de gængse opgaver, samt andre kundegrupper med opgaver indenfor den grønne sektor, miljø, energi/opvarmning mm.

Ejeren er stadig Danny Bonn Pedersen, og den daglige drift varetages af Preben Laursen og Thomas Kristensen, med Preben Stokholm i bogholderiet.

Der er en kontinurlig sparring & erfaringsdannelse/udveksling, med folk udefra, som har indgående branchekendskab.

Målet er klart:

- Mosegaarden skal være en del af det set-up, som landbrug, industri, entreprenører og den grønne sektor, kan bruge som stabil , loyal og behagelig samarbejdspartner også i de næste mange år.