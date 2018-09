Monika klar til enkeltstart fra ledvogterhuset

Målet er at få det gamle ledvogterhus i Karup bevaret som et kulturminde fra en svunden tid, men iklædt nye klæder, hvor motionister kunne mødes, og kunne der indrettes et værksted, så kunne man mødes på tværs af alder, og på den måde kunne huset komme til at virke som socialt kit.

Prologen bestod i at kontakte pressen, hvor hun har præsenteret sin ide om at indrette det til at huse cyklens historie.

Den flade etape bestod i at arrangere et møde i Jethallen. Her fortalte Inger Merstrand om husets omskiftelige tilværelse som hjem for en banearbejder og en ledvogterske, og trods dets ringe størrelse på 40 kvadratmeter i grundplan, var der foruden mand og kone en stor børneflok. Da banedriften blev nedlagt i 70erne købte Karup Kommune både stationen og ledvogterhuset for 300.000 kroner. Det blev udlejet privat i nogle år, før det blev til lokalhistorisk arkiv gennem mange år, men siden arkivet blev flyttet, har det stået tomt.

Der har været flere forsøg lokalt på at finde anvendelse for huset, og tirsdag den 21. august var der kaldt til møde i Jethallen, for at lodde stemningen for at lave huset til et mekka for cykler.

Kæden hoppede af, for selv om der var repræsentanter for Cyklistforbundet i Viborg Kommune, så var der for få lokale til at bakke op.

Efter en god debat blev Monika Hedberg sendt ud på en enkeltstart, hvor opgaven består i at opsøge klubber og foreninger i Karup, for at få dem med på ideen. Man kunne måske også indrette stedet som cykelværksted for Ungdomsskolen.

Afhængig af hvordan enkeltstarten forløber, venter en eller flere bjergetaper. Med det rigtige hold og en mere markant lokal opbakning, kan det måske lykkes, men det kræver et langt sejt træk.