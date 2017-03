Monica og Fie søger hundevenner

HUNDEKLUB Monica Quillo fra Frederiks blev for et lille års tid siden, efter flere års pause, hundeejer. Fie, hedder gadekrydset, som er hentet hjem fra Serbien. Fies alder kendes ikke præcist, men omkring tre år. Monica tror, Fie er et gadekryds mellem en Jack Russell Terrie og en Hollandsk Kooikerhondje, men det er ikke det, som betyder noget det er kemien mellem dem, der tæller.

- Ved en tilfældighed opdagede jeg et billede af Fie på UFFAC, som er en non profit organisation, der arbejder sammen med andre dyrevelfærdsorganisationer og dyrlæger. De hjælper private og internater, der hjælper udsatte dyr, ved f.eks. at skaffe foder og penge til opbygning og istandsættelse af dyrenes midlertidige opholdssted i blandt andet Serbien. Så vidt jeg har forstået, så eksisterer det Serbiske internat udelukkende på baggrund af UFFACs levering af foder og økonomiske bidrag. Der findes statslige internater i Serbien, men hundene lever en kummerlig tilværelse og bliver oftest også aflivet. UFFAC i Horsens, hvor jeg har hentet Fie, henter jævnligt hunde fra de statslige internater i Serbien, fortæller Monica og siger videre:

- Da jeg så billedet af Fie, vidste jeg, at det var tid til at få hund igen. Ikke en hvilken som helst hund, men Fie. Jeg tog kontakt til internatet, og bad om Fie og ingen andre. Kort tid efter var jeg hundeejer.

Frederiks Hundeklub ser dagens lys

Monica har startet klubben op med start tirsdag den 4. april.

- Målet med hundeklubben er, at jeg gerne vil have hundene og hundeejerne ud og være lidt aktive. Alle hunde og deres ejere kan have fornøjelse af flere aktiviteter sammen. Det skaber samhørighed- hund og ejer imellem. En hund, der er aktiv sammen med sin ejer, er en meget gladere og mere lydig hund. En tilpas stimuleret hund er som regel en velafbalanceret hund, så det er ren win win. Målet er ikke, at der skal kører lydighedstræning eller anden træning, men, at vi kan inspirerer hinanden under fx gåture. Personligt kan jeg lide at gøre ting, som hundene synes er sjovt. Når Fie og jeg går ture, så går vi ikke bare ture. Jeg lærer fx Fie at gå den rigtige vej rundt om lygtepæle og stoppe op ved kantsten. Går vi forbi en legeplads, så prøver Fie nogle af legeredskaberne. For mange år siden uddannede jeg mig til agility-træner. Selvom jeg ikke har trænet hunde i flere år, så laver jeg ofte en bane til Fie i haven, og vi har det hamrende sjovt, siger Monica og fortsætter:

- Tanken er, at de hundeejere med hunde, som har lyst til at gå en tur med Fie og jeg, mødes hver tirsdag på festpladsen i Anlægget. Så kan vi, hvis folk har lyst, lave sjove øvelser for hundene, samtidig med at vi hygger os, men jeg vil gerne understrege, at det ikke er træning, men blot hygge, hvor vi inspirerer hinanden.

DagliBrugsen sponserer godbidder til hundenes første gåtur i klubben, og Dyrenes Kongerige sponserer refleksveste til klubbens ti første medlemmer.

Udover tirsdags gåture, er der planlagt forskellige andre aktiviteter i klubregi, blandt andet temaaftener hos Dyrenes Kongerige Vi har hund, Fodertyper og Pelspleje, Agility Landsstævne og meget mere.

Hundeklubben er for hundeejere i Frederiks og omegn og medlemskabet er helt gratis.