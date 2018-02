Modvind til Karup Kultur- og forsamlingshus

Har du lyst til på en ganske almindelig torsdag at høre vaskebræt, mandolin og guitar spil, så skal du slå til nu.

Modvind er et 4-mands orkester, der spiller folkelig musik og har eksisteret siden ca. 1985. De kommer til Karup den 8. februar og spiller en omgang stabil skiffle og folkmusik. Der lyder vaskebræt, guitar, bas, mandolin og kazoo - og masser af sang. Det er musik med fut i - det smitter , bliver der sagt rundt omkring.

Det er Karup Kultur- og Forsamlingshus, der arrangerer, og har man lyst, kan man tilmelde sig spisning, inden musikken starter.

Billetter kan købes i SuperBrugsen, hos Rema 1000 eller hos OK plus i Karup. Arrangementet er kommet i stand via Viborg Kommunes koncept "Nyt liv i forsamlingshusene".