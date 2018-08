Mobning på arbejdspladsen

Ferien er forbi nu, og jobbet kalder på dig. Du glæder dig måske til at starte op igen, men der er nogen for hvem gensynet med arbejdspladsen kalder på tunge følelser.

Du har måske bemærket kollegaen, der er begyndt at se trist ud, holde sig for sig selv i pauserne, skynde sig hjem ved fyraften, og du har tænkt over, hvordan kollegaen var førhen. Du ved blot ikke, hvorfor det er sådan! Det kan være, at du tænker at din kollega har det svært i privatlivet, og at kollegaen bør gøre noget ved det. Du har dog ikke tænkt dig at stille spørgsmål til kollegaen selv, men vender det hellere med dine andre kolleger.

Har du lagt mærke til, hvilken status din kollega har blandt kollegerne? Betragtes han eller hun som ligeværdig, eller er der meget brok i krogene over kollegaen? Kan det tænkes at en af dine kolleger er særligt kritisk overfor din triste kollega, og at vedkommende bedømmer den triste meget hårdt?

Hvis det er tilfældet, er du måske vidne til mobning af din triste kollega, også selvom du ikke har overværet noget der minder om mobning. Mobning er for dig måske noget der foregår i en skolegård, og ikke andet. Du har ikke været til stede i situationer hvor den triste kollega chikaneres af andre kollegaer eller chefen selv. Så hvad ved du egentlig, og vil du blive chokeret hvis sandheden viser sig at handle om mobning?

Et klart signal om at noget er under udvikling, og faktisk har været det længe, er hvis den triste begynder at have mange korte sygemeldinger. Det bemærkes blandt kolleger, og alt efter hvilke mennesker kollegerne er, veksler reaktionerne imellem fordømmelse fordi deres arbejdsbyrde vokser, eller medlidenhed fordi sygdom trods alt er hver mands herre.

De mange fraværsdage er et faresignal, et der fortæller at den triste er ved at have opbrugt sine personlige kræfter fordi der er noget der tærer på dem. Fraværsdagene er et sikkert helle for kollegaen, et nødvendigt åndehul i en meget presset hverdag, men du ser det måske som pjæk og dovenskab.

En anden situation er den hvori du er fuldt vidende om at den triste kollega faktisk chikaneres og ydmyges dagligt af kolleger eller chefen, og du vælger enten at være den tavse medvider eller deltager aktivt i mobningen, og du føler ikke noget ansvar for din kollegas ve og vel fordi det jo er tydeligt at vedkommende ikke længere lever op til arbejdets krav. Du dækker dig ind under det fælles ansvars paraply, et ansvar som derved lettes betydeligt, især fordi ingen rigtigt kan sætte fingeren på hvad der udløste det. Blandt kolleger er der dog enighed om at den triste kollega er et skvat, en belastning og temmelig sikkert syg på en eller anden måde der intet har at gøre med kollegernes adfærd.

En tredje situation er den at du selv havner i den triste rolle! Årsagen er muligvis en bestemt kollegas eller din chefs syn på din arbejdsindsats som vedkommende dagligt kritiserer og forkaster!

Du vil i så fald opleve at dit syn på dig selv bliver negativt, din selvtillid forsvinder langsomt og erstattes af en stor usikkerhed, for du er ikke selv længere er herre over om dine arbejdsdage er gode eller dårlige, det bestemmer andre på dine vegne. Glæden forsvinder så småt ud af dit liv, tristheden tager over og du sygemelder dig ofte for en dag eller to med uklare symptomer på utilpashed. En dag bliver det for meget for din chef der indkalder dig til en tjenstlig samtale. Du får stukket sygefraværet i næsen, og du skal dels forklare dig, dels love forbedring for ellers!

Før det kom så vidt havde du prøvet at klare situationen selv, du fandt dig i rettelser og påtaler og gjorde dit bedste for at rette op på det, men det var svært fordi kravene kunne skifte fra dag til dag. Om mandagen er du i klemme, om tirsdagen ikke men får ros for noget du for kort tid siden blev kritiseret skarpt for at have gjort og med gjort tænkes ikke på fejl af de regelrette, men på hvordan kollega eller chef så på dig den dag! På den måde går uge efter uge, og bliver til måneder og år på samme vilkår.

Hjemme spidser det til! Din lunte er kort, frustrationerne overvælder dig, du er blevet følsom overfor lyde, forstyrrelser, du er træt og altid dårligt tilpas, og ud af din mund kommer der dagligt beklagelser over jobbets vilkår og de kolleger eller den chef der gør din dagligdag sort og fortvivlet. Til at begynde med ser din ægtefælle på dig med overbærenhed, og børnene får måske besked på at dæmpe deres voldsomme lege eller skrue ned for fjernsynet. Det er kun den indledende fase, for efter en tid begynder din ægtefælle/kæreste at stille spørgsmålstegn ved situationen. Det kan jo ikke være sandt at du er så klemt som du siger du er! Sådan er andre mennesker jo slet ikke! Du skal bare være i godt humør, og sige fra hvis nogen kommer for tæt på, det plejer at hjælpe. Det at være i familiens skød er ikke længere et fristed, for din adfærd udløser ængstelse og ærgrelse og selvom du er elsket og afholdt har selv de tålmodigste en grænse for hvad de kan holde til i det daglige.

Du opsøger din læge der lytter tålmodigt og på ti minutter afgør at du nok har en depression eller en livskrise, og han ved præcist hvilken medicin du skal have! Du får og tager medicinen, men det hjælper kun derhjemme, ikke på jobbet hvor mobningen og chikane fortsætter indtil den dag, hvor du enten bryder sammen og langtidssygemeldes for aldrig at vende tilbage, eller fordi mobberen selv forsvinder og det hele dermed falder til jorden. Du har fået fred, men det har kostet dig dyrt. Du har nu ry for at være uligevægtig, opfarende, højtråbende og glemsom. Det er en følge af alle trængslerne, og du mærker det længe før freden omsider indtræffer. Af samme grund bliver dagligdagen endnu værre både ude og hjemme.

Uanset hvilken og hvor god hjælp du får til at komme dig, er en ting sikkert; den arbejdsplads har givet dig ar på sjælen og du vil temmelig sikkert aldrig glemme dine oplevelser om end tiden vil fortrænge de værste oplevelser. De der mobbede har glemt dig og mobningen så snart du er ude af døren, men til gengæld vil du aldrig kunne glemme dem. Din fremtid ser usikker ud, men du kommer dig langsomt og sikkert som tiden går. Psykologer og læger opsøges jævnligt, og en dag er du atter på sikker grund.

Det var sådan set min egen historie! Fem års daglig chikane og grov mobning orkestreret af min daværende chef, og med følgevirkninger der vil række ind i resten af mit liv. Jeg har håndteret det positivt, men glemme det gør jeg aldrig! Det begyndte for 21 år siden, og sluttede først fem år senere.

Vil du være bekendt at behandle dine kolleger sådan, og vil du med sindsro blande dig udenom fordi det ikke er dig det går ud over? Tænk over det, og besøg gerne De Frivillige Hus i Viborg d.30.8. 2018 kl. 19.00 på adressen Vesterbrogade 1 til en aften med information om, hvad voksenmobning handler om, hvilke konsekvenser det får dem det går ud over, hvad du kan gøre alt efter hvem du er, kollega, pårørende eller den mobbede selv!

Med håb om at se dig!