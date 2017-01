Mindeord overWilly Jensen

NEKROLOG Tirsdag den 27. december 2016 sov Willy Jensen ind i sit hjem på Uhrevej.

Willy boede hele sit liv på Uhrevej i Kølvrå, kun afbrudt af perioden, hvor han aftjente værnepligt i Århus. Han blev født som midterste barn af tre 2. november 1940. I 1965 flyttede han i eget hus på Uhrevej 6 sammen med sin hustru Jette, som han var gift med i næsten 52 år. Sammen fik de tre børn.

Ved en tilfældighed kom han i malerlære som 14 årig. Det fag kom til at betyde rigtig meget for ham resten af livet, og han blev i lokalområdet kendt som Willy Maler. Han startede sit eget firma Kølvrå Malerfirma i 1968, og drev det i samarbejde med Jette med succes, indtil han solgte det i 2006.

Willy var en naturmand, der altid har omgivet sig med skov, eng og vand. Han var en ivrig jæger. Både for sig selv, men også gerne til større jagtselskaber og enkelte ture til udlandet. Han havde stor interesse i skovbrug og dyrkede og solgte juletræer. Han nød naturen og brugte mange timer i weekenden med at køre på sin gamle traktor, hvor han lavede fodermarker på sine skovarealer i håb om at kunne komme til at iagttage dyrene og også meget gerne skyde dem under jagt.

Helt fra barnsben havde Willy stor interesse i fodbold. Han var en af de lokale helte, og sporten var en livslang interesser. Da fysikken ikke længere kunne holde til selv at være aktiv, blev han træner i Karup, Frederiks og Feldborg. Senere brugte han sin erfaring som foreningsmand ved oprettelsen af KK07 sammen med andre lokale ildsjæle.

Willy var med til at starte Lions Karup i 1985, hvor han gennem årene var meget engageret i det arbejde, og de mange aktiviteter Lions Karup har været involveret i.

Jette og Willy fik fem børnebørn. Willys store interesse blev at følge dem til deres aktiviteter, og selvom de er spredt vidt omkring, har han været tæt på dem. Deres liv lå ham meget på sinde, og han var altid optaget af, hvordan det gik dem. Han har f.eks. fuldt drengenes fodboldkampe både i ind- og udland, og han har betydet meget for dem alle fem.

Willy efterlader sig foruden hustruen Jette, de tre børn Bettina, Lars og Lenette, deres ægtefæller og fem børnebørn.