Mindeord over Regnar Holmberg Siig

MINDEORD Regnar Holmberg Siig, Karup, er død, 90 år.

Han blev født den 10. marts 1927 på familiegården, Siiggården, i Karup. Her kom han til verden som barn nummer to efter storebror Lunding, og sidenhen blev søskendeflokken udvidet med søstrene Else og Herdis. Regnar var søn af Niels Siig og Esther Ida Josefine Holmberg.

I Karup gik Regnar i skole hver anden dag. Naturen var hans frirum, da han som barn fiskede og badede i åen om sommeren, mens kolde vinterdage blev brugt på skøjter. Kosten i barndomshjemmet bestod ifølge Regnar hovedsageligt af stegt flæsk; dog varieret med kogt flæsk om lørdagen. Som 15-årig tjente han et år i Høgild, hvorefter han flyttede hjem og hjalp til på fødegården.

Han var 18 år, da han mødte den 2 år yngre Lis i Havredal. Tre år senere blev Regnar soldat ved artilleriet i Aarhus. Regnar og Lis blev gift i 1951 i Frederiks kirke og flyttede efter brylluppet i en loftslejlighed på Dybdalgård og sidenhen i hus på Viborgvej i Karup. Her fik de datteren Kathri. Den lille familie flyttede ind på Siiggården i 1959, mens Regnars forældre overtog huset på Viborgvej. På Siiggården kom datteren Jane til verden.

Som landmand stod Regnar hver dag op, når hanen galede på Siiggården. Han malkede køer, fodrede grise og høstede på de omkringliggende marker. Fra stalden strømmede Regnars sang og fløjten. Lis kokkererede alle måltider, som de to nød sammen, når der var pause fra det slidsomme arbejde. Han sagde aldrig nej tak til en rød pølse eller en flødebolle. Regnar var også glad for at ryge pibe, men i de senere år gav Lis ham kun tilladelse til lakridspiber. I den grå Opel Kadet kørte ham og Lis gerne på tur i lokalområdet. De rejste også til mere fjerne himmelstrøg og besøgte bl.a. Østrig, Frankrig og USA.

Ved siden af arbejdet var Regnar en aktiv fodboldspiller indtil 50-års alderen. Jagttegnet blev ofte luftet, når han gik på jagt med kammerater i naturen. Fester og middage med gode venner og familie var et omdrejningspunkt i hans liv. Med vennerne blev traditioner som kortklub, nytårsfester og pinsefrokoster holdt i hævd. Børn, svigerbørn og børnebørn nød han ligeledes mange gode stunder med.

I familiens og venners selskab blev hans lune og gode humør altid bemærket, når han lavede løjer og drillede med et kærligt glimt i øjet. Regnar var altid god for en kvik bemærkning og var en stærk historiefortæller. Han delte gerne minder fra sit liv bl.a. fra soldatertiden og hans ungdom i Karup. Selvom han mistede Lis for fire år siden og de sidste år af Regnars alderdom var præget af et svigtende helbred, så bevarede han sit gode humør og lyse sind til det sidste.

Regnar efterlader sig to døtre og svigersønner samt fem børnebørn.

På familens vegne

Anne Siig Blond og Maria Siig Nørregaard