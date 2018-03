Mikkel Bak, have- og anlægselev på Havredal Praktiske Uddannelser

Mikkel begyndte på Havredal Praktiske Uddannelser for godt 2 år siden. Han blev egentlig optaget på uddannelsens landbrugsdel. Det blev dog hurtigt klart for ham, at det ikke var dyr og landbrug, han skulle arbejde med. Man skal meget tidlig op, når man malker køer. Det er ikke lige mig fortæller han. Jeg kan bedst lide at være udenfor.

På have- og anlægsuddannelsen fik han lov at prøve kræfter med forskellige opgaver udenfor. Om sommeren slår han græs med de store plæneklippere. Lige nu er han blandt andet med Havredal Have- og Anlæg ude og rydde sne om morgenen. Men der er nu også så småt gang i det store, opvarmede væksthus. Mikkel har lige været med til at så persille. Han sørger også for, at de små spirer får lige tilpas med vand. Lige nu er der sået løg, iceberg salat, kål og krydderurter.

Mikkel viser grøntsagsbutikken frem. Den ligger på P-pladsen foran hovedbygningen på Ulvedalsvej og er fortsat fyldt med økologiske kartofler, kål, gulerødder og løg. Ind imellem er Mikkel med ude og aflevere grøntsager til de lokale butikker, som sælger grøntsagerne videre. Mange kører nu også bare lige omkring boden og handler ind. Mikkel er med til at sørge for, at der er grøntsager i kasserne.

Allerhelst maskiner

Mikkel kan allerbedst lide arbejdet på maskiner. Han er god til at køre både traktor og minilæsser. Her om vinteren er han med til at kløve brænde. Ofte er det ham, der er med i skoven på traktor for at hente brændet, som sælges videre både til lokale private og til sommerhusejere ved Vestkysten. Han fortæller, at han havde traktorkørekort, da han startede på skolen, og at han allerede havde prøvet at køre på en stor plæneklipper. I løbet af uddannelsen har han så været på forskellige praktiske kurser, blandt andet kurset mindre gartnerimaskiner. Her lærte han det, der er nødvendigt at vide, når man er ansvarlig for græsslåning. Tjekke olie og benzin, skifte kniv på plæneklipperen. Det er viden, der er rar at have med, når man er med skolens firma og slår græs hos fremmede kunder.

En gang imellem må Mikkel forlade haven og tage en køkkentjans. Her hjælper han med at lave mad til de fleste af skolens elever og personaler. Der serveres nemlig varm mad til alle på skolen hver dag klokken 12.00.

Uddannelse, job og bolig

Når Mikkel er færdig med sin uddannelse vil han gerne tilbage til Randers, hvor hans mor bor. Jeg vil gerne arbejde hos en anlægsgartner.

Havredal Praktiske Uddannelser har et team af udslusningslærere/ jobkonsulenter, som hjælper de unge med at finde job efter endt uddannelse. Mikkel er sikker på, at de nok også skal finde både job og bolig til ham.