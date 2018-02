Midtjyske faglærte går som varmt brød

Der er blevet længere og længere mellem arbejdsløse, midtjyske medlemmer af Dansk Metal. Udviklingen med faldende arbejdsløshed i industrien viser sig igen tydeligt med de seneste tal fra Dansk Metals a-kasser. I januar sidste år var arbejdsløsheden i de midtjyske afdelinger 2,4 procent, og det tal er altså faldet til 2,1 i januar i år.

I Metal Bjerringbro-Silkeborg er arbejdsløsheden faldet fra 1,9 procent til 1,4 procent det seneste år.

Det går godt, og det har det gjort længe. Det er selvfølgelig glædeligt, at vores medlemmer har noget at rive i. Vi er efterhånden nået til et punkt, hvor vores medlemmer er så eftertragtede, at vi i høj grad har brug for at sætte massivt ind på uddannelsen af flere faglærte. Lokalt gør vi en stor indsats i det daglige arbejde med MetalJobservice, men vi kan jo ikke trylle mere arbejdskraft frem. Det kræver simpelthen en meget større uddannelsesindsats, siger afdelingsformand i Metal Bjerringbro-Silkeborg Svend Skov Jensen.

I januar måned faldt arbejdsløsheden i syv af Dansk Metals ni afdelinger i Region Midtjylland i forhold til januar 2017, og i Metal Skanderborg-Odder er 1,1 procent arbejdsløse. Arbejdsløsheden er faldet i Dansk Metals a-kasser over hele landet.

Vi har nu i otte år været på en konstant svævebanetur nedad, når det kommer til arbejdsløsheden blandt vores medlemmer. Nu lægger vi an til en mavelanding. Det er meget positivt, at medlemmer af Metal er så eftertragtede, at vi nu har brug for langt flere smede og andre faglærte. Det er arbejdskraft, der er fuldstændig uundværlig i den danske eksportindustri, hvis opsvinget i dansk økonomi skal fortsætte, siger cheføkonom i Dansk Metal Thomas Søby.

Ikke siden 2009 har arbejdsløsheden i Dansk Metals a-kasser været 2,4 procent.

En meget vigtig faktor for at sikre flere faglærte er, at langt flere unge søger ind på erhvervsuddannelserne og får en læreplads. Det indgik vi en trepartsaftale om i 2016, og resultaterne af den begynder at vise sig. Men vi skal simpelthen blive bedre til at tiltrække unge mennesker til erhvervsuddannelserne. Det vil komme til at koste flere penge til erhvervsuddannelser, og derfor må jeg sige, at de seneste besparelser på erhvervsuddannelserne er helt på månen, siger cheføkonom i Dansk Metal Thomas Søby.

Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er det kun 19 af landets kommuner, der lever op til målsætningen om, at 25 procent af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse.