Midtjyllands Lufthavn er fløjet helt til tops

97,6 procent af alle flyvninger fra Midtjyllands Lufthavn i oktober måned afgik til tiden. Det gør lufthavnen i det midtjyske hjerte til den mest punktlige sammenlignet med i alt 1197 lufthavne over hele verden, fra Sydney og Seoul til London og Las Vegas.

Det er verdens førende udbyder af digital flyinformation, OAG, der står for den globale, månedlige opgørelse af lufthavnenes præstationer. Og Midtjyllands Lufthavn, der primært flyver indenrigs til Københavns Lufthavn, har haft flere top 10 placeringer for punktlighed inden for de seneste år.

Erhvervslivet har brug for præcision

Vi lå nummer to i både april og juni og har haft flere placeringer som nummer tre. Vi er naturligvis stolte af, at vi nu er kommet helt i top med en on time performance på hele 97,6 procent, siger lufthavnschef i Midtjyllands Lufthavn Frans Bjørn-Thygesen og fortsætter:

Vi er primært en erhvervslufthavn for regionens mange virksomheder, både offentlige og private. Derfor er det vigtigt, at vi kan servicere virksomhederne i regionen med høj effektivitet og sikkerhed for afgang til tiden. Det handler om at sikre kunderne, at de kan nå deres planlagte møder i København eller deres videre afgang til udlandet.

Førstepladsen er ikke en tilfældighed

Som en ekstra krølle på den flotte placering nævner Frans Bjørn-Thygesen, at oktober måned bød på dette vinterhalvårs første frost, så der i nogle tilfælde skulle bruges tid på afisning af vingerne. Derudover havde lufthavnen en række specialtransporter for militæret samt flere særlige virksomheds-flyvninger.

Det er det danske flyselskab DAT, der står for langt hovedparten af flyvninger fra Midtjyllands Lufthavn. Og Frans Bjørn-Thygesen understreger, at det er det gode og tætte samarbejde parterne imellem, der ligger til grund for den konstant flotte placering i toppen af alverdens lufthavne.

Det er vigtigt for os at slå fast, at førstepladsen i oktober ikke er en tilfældighed. Det er kronen på en konstant punktlighed og regularitet, som er mærkesager for både os og DAT, siger Frans Bjørn-Thygesen.