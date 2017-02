Midtbyens Gymnasium får ny eksklusiv studieretning med idræt på B niveau

UDDANNELSE Midtbyens Gymnasium satser stort på ny, spændende idrætslinje. Idræt og Bioteknologi kommer her til at spille sammen i den nye studieretning, hvilket giver helt nye muligheder til sportsinteresseret elever.

Som det eneste gymnasium i Viborg kan Midtbyens Gymnasium efter sommerferien tilbyde idræt som studieretningsfag. Faget bliver koblet sammen med Bioteknologi, da det giver nogle enestående muligheder. Rektor for Midtbyens Gymnasium, Bo Lykke Fredsgaard, glæder sig til, at Midtbyens Gymnasium åbner dørene til endnu flere uddannelser.

- Med Idrætslinjen får gymnasiet en helt særlig kombinationsmulighed, hvor de to hovedfag spiller rigtig godt sammen. Med temaer som træning, kost, bevægelse, test og doping får elever et indgående kendskab sundhed og aktivitet, siger Bo Lykke Fredsgaard.

Mere end bare traditionelle sportsgrene

Gymnasiets centrale placering giver den nye studieretning de bedste rammer. Det urbane, moderne og aktive miljø, som midtbyen byder på, kommer til at spille en stor rolle i forhold til studieretningen.

- Det er spændende, at det er muligt at benytte de faciliteter, der ligger i midtbyen. Det gælder alt fra svømmehallen til det nye GAME Streetmekka. Det er en god lejlighed til at nytænke idræt som fag og tilføje andre sportsgrene end de traditionelle, fortæller Bo Lykke Fredsgaard.

Som prikken over iet får gymnasiet sin egen multibane i femte sals højde, så eleverne kan dyrke idræt med udsigt over hele Viborg. Det skriver afdelingsleder Lene Odgaard i en pressemeddelelse.

Bredere studievalg

Ud over de mange nye tiltag kan Midtbyens Gymnasium fortsat byde på et stærkt samarbejde med både Viborg Elite og Team Danmark. Hos Viborg Elite ser projektleder og eliteidrætskoordinator, Lone Simonsen, frem til at kunne give de unge idrætsudøvere et bredere studievalg, når det kommer til ungdomsuddannelser.

- Det er rigtig godt, at der komme flere ungdomsuddannelser inden for sport og bevægelse, for det er der, vores elevers interesse ligger, og det her giver dem et bredere studievalg. Samtidig er koblingen mellem bioteknologi og idræt rigtig god, da mange af eleverne har en naturlig interesse for blandt andet idræt, biologi og kemi, siger Lone Simonsen.

Det nye Midtbyens Gymnasium åbner i vinteren 2018. Indtil da vil elever på den nye idrætslinje holde til på Viborg Tekniske Gymnasium.