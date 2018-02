Midt- og vestjyder tror, at det blå kort er nok på skiferien

Det viser de nyeste Epinion-tal fra brancheorganisationen Forsikring & Pension og Forsikringsguiden.dk. Og det kan blive en dyr fornøjelse for de skiglade danskere at rejse uden forsikring. Det bekymrer konsulent Anja Lintrup Sørensen fra Forsikringsoplysningen.

Man kan få sig noget af en økonomisk mavepuster, hvis man kommer til skade og har undladt at købe en rejseforsikring. Og det er rigtig ærgerligt, hvis det skyldes manglende viden om, hvad kortet reelt dækker, siger Anja Lintrup Sørensen.

Det blå sygesikringskort sikrer kun danskerne adgang til behandling på lige fod som borgerne i det land, man besøger. Derfor risikerer man at skulle betale af egen lomme, hvis man skal behandles på et privathospital, eller hvis man har behov for hjemtransport. SOS International hjalp i skisæsonen 2017 mere end 700 uheldige danskere, der havde akut brug for hjælp til fx hjemtransport som følge af en skiskade.

Og netop hjemtransporten kan blive en dyr overraskelse, hvis man er så uheldig at ødelægge et knæ eller brække en arm på skiløjperne. Nyeste tal fra SOS International viser, at en båretransport koster op til 45.000 kr., og et ambulancefly kan løbe op i en udgift på 100.000 kr., som man selv skal betale, hvis ikke man har købt en rejseforsikring. Og da hele 33 pct. af befolkningen i Midt- og Vestjylland ikke har en rejseforsikring, er der mange, der kan risikere at få sig en grim overraskelse på skiferien. Det viser tallene fra Epinion.

Det er vigtigt at tjekke, om man har den rigtig rejseforsikring – evt. som en del af ens indboforsikring – og om den også dækker skiferier. Nogle rejseforsikringer kræver, at man køber en tillægsforsikring, der dækker skisport. Så få styr på forsikringsdækningen, inden du klikker skistøvlerne i skiene.

Gode råd når du skal på skiferie

Husk, at det blå kort ikke dækker hjemtransport, behandling på privatklinik og egenbetaling, så supplér det blå kort med en rejseforsikring

Tjek, om skisport kræver en udvidelse på din rejseforsikring

Overvej, om du har behov for en tillægsdækning for fx ubenyttet udstyr, ødelagt ferie m.m.

Sørg for at have en ulykkesforsikring – også til dine børn

Tjek FIS-reglerne (færdselsregler på ski), og sørg for at have en privat ansvarsforsikring

Kører du på skiferie i egen bil – så hent den gratis app ’Rødt kort’

Om Forsikringsguiden.dk

Forsikringsguiden.dk er det eneste sammenligningsværktøj på nettet, der tilbyder nuanceret sammenligning af pris, dækning og service på de mest gængse forbrugerforsikringer, nemlig på bil-, hus-, fritidshus-, ulykkes-, indbo- og rejseforsikringer.

Forbrugerrådet TÆNK og brancheorganisationen Forsikring & Pension står bag Forsikringsguiden.dk. Der er 23 selskaber med på Forsikringsguiden, som udgør knap 90 pct. af markedet for de forsikringsprodukter, du finder på Forsikringsguiden.dk. Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikrings- og pensionsselskaberne i Danmark.

Kilde:

Epinion har for Forsikring & Pension i perioden 11. april – 23. april 2017 gennemført i alt 5.030 interviews med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover.