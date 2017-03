Mette Nielsen har afsluttet forløb på Nordenskolen

POLITIK Den lokale politiker Mette Nielsen (S) fra Klejtrup, som til daglig på 12. år er byrådspolitiker i Viborg Kommune, hvor hun er formand for Ældre og Sundhedsudvalget, medlem af Børne og Kulturudvalget i KL, og Folketingskandidat i Viborg Øst kredsen har lige afsluttet sidste modul i Nordenskolen, og til det siger Mette Nielsen i en pressemeddelelse:

- Jeg fik i sensommeren 2016 en henvendelse fra partikontoret der gik på, at høre om jeg ville deltage i Nordenskolen på en af de tre pladser, som Socialdemokratiet har til rådighed.

Jeg har valgt, at deltage, da jeg anser det som vigtigt, med et styrket nordisk samarbejde i en verden, der er præget af utryghed i forhold til alt det der sker rundt omkring os - ude i verden: Brexit, Trump, Putin, flygtninge situationen, situationen i Mellemøsten, og for den sags skyld i Tyrkiet. Derudover står Norden for en række udfordringer som vi bedst løser i fællesskab - herunder i forhold til arbejdsmarkedet og i forhold til vores fælles velfærd.

- Jeg har netop været på det sidste modul af Nordenskolen - det var i torsdags og fredags i Finland marts 2017. På det sidste modul i Nordenskolen i Finland torsdag og fredag i sidste uge, så skulle min gruppe fremlægge vores gruppearbejde omkring: Forskelle, ligheder og udfordringer i offentlig og privat velfærd - med udgangspunktet i hospitaler og ældrepleje - med fokus på fremtidige løsninger, så den offentlige velfærd ikke udhules! Der er ingen tvivl om, at jeg synes det er et meget vigtigt fokus, siger Mette Nielsen (S).

Udover gruppearbejdet var der også møde med Finlands første kvindelige præsident Tarja Halonen.

- Jeg fik en god snak med præsidenten, vi talte om udsatte kvinders vilkår, og også om hvad der kan gøres bedre. Jeg fik skam også et godt råd med på vejen - det lød på, altid at have både hjerte og hoved med i de politiske beslutninger, som jeg skal træffe. Det forsøger jeg altid på - men det gjorde selvfølgelig indtryk, at det kom som en reminder fra præsidenten, siger Mette Nielsen.

- Jeg har været meget glad for, at mit parti gav mig muligheden for at få en af de tre danske socialdemokratiske pladser. Det har været en god oplevelse, at være med til at fremsætte løsningsforslag for et stærkt Norden i fremtiden! Der er ingen tvivl om, at arbejdet med at sikre det nordiske velfærdssamfund - har været hjerteblod for mig. Jeg ved fra min hverdag som kommunalpolitiker på 12 år, hvordan der er udfordringer i forhold til finansiering af privat løsninger - som presser den fælles velfærd - og det gælder uanset om det er skoler, ældrepleje eller hospitaler. Som politiker har man ansvaret for at fordele skatteborgernes penge bedst muligt - og jeg mener, at det er plads til forbedringer - både i Danmark - men selvfølgelig også i norden, siger Mette Nielsen (S)