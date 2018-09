Mere fokus på kvaliteten ved livet på landet

Det er hårdt arbejde og ofte slidsomt, men samtidig er et liv på landet særdeles rigt på livskvalitet, sammenhold og fællesskab.

Det er nogle af de kvaliteter, der i disse år sættes fokus på for at vise, at livet på landet er et attraktivt og relevant alternativ til den stigende urbanisering, der præger stort set hele den vestlige verden.

Noget af det, som er en selvfølge, når man bor på landet, er, at både store og små tager del i arbejdet. Man lærer at føle en forpligtelse over for familiefællesskabet og naboskabet for der er ikke andre end dig til at gøre den forskel, der skal til. Det giver selvværd og rummelighed.

Et andet element, som livet på landet er præget af, er opfindsomhed og viljen til at afsøge nye veje. Eksempelvis arbejder Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet i Esbjerg blandt andet med at udvikle et godt liv på landet gennem nye udviklingsveje som eksempelvis alternative forretningsmodeller for virksomheder på landet, fællesøkonomi, re-tænkning af jordfordeling og finansieringsmodeller med fokus på bæredygtighed.

Det er ikke kun et by-fænomen at tænke i disruption og nytænke landbolivet er historisk set proppet med udviklinger og modet til at gå nye veje.