Mere borgervenlig skiltning på sygehusene

SUNDHED Hver dag kommer op til 700 patienter til Hospitalsenhed Midts hospitaler i Viborg, Silkeborg, Hammel eller Skive for at få taget en blodprøve.

I mange år har de fulgt skiltene til Klinisk Biokemisk Afdeling, men fra mandag den 27. februar skal patienterne gå efter Blodprøvetagning. Dermed skulle det gerne blive lettere at forstå, hvor det egentlig er man er på vej hen.

Bag navneskiftet ligger regionsrådets principbeslutning om, at navne på Region Midtjyllands hospitalsafdelinger og -klinikker skal kunne forstås af alle. Hospitalsenhed Midt tager en afdeling eller et center ad gangen og nu er turen til at få mere borgervenlige navne altså kommet til Klinisk Biokemisk Afdeling.