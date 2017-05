Mere økologisk gris på bordet

LANDBRUG Der kommer mere økologisk grisekød på danskernes middagsborde. Senest er salget af økologisk grisekød i detailhandlen steget med 28 procent. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Det vækker glæde hos foreningen Fremme af Økologisk Kvalitets Svinekød (FØKS), der står bag arrangementet Sofari, der giver forbrugerne mulighed for at komme ud og se, hvordan økologiske grise lever en gang om året.

Ud over det kød, der bliver solgt i detailhandlen, kommer det kød, som sælges til storkøkkener, restauranter og via gårdbutikker, stalddørssalg og gennem abonnementsordninger.

En af årsagerne til det stigende salg er danskernes stigende opmærksomhed på dyrevelfærd. En anden er, at kød fra økologiske grise er blevet mere tilgængeligt i dagligvarebutikker over hele landet. Det mener Hanne Børsch, der er chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer og projektleder på Sofari:

- Vi forventer, at salget af økologisk grisekød fortsætter med at stige i de kommende år. Både på grund af et større udvalg af udskæringer i butikkerne, og fordi der helt grundlæggende er kommet en større produktion af økologiske grise, siger hun.

- Det er utroligt glædeligt, at danskerne i stigende grad køber økologisk svinekød. De er således med til at sikre, at flere grise får et liv, hvor de kommer ud under åben himmel, og hvor de har god plads og masser af halm at boltre sig i. Danskerne gør en stor forskel for dyrene, når de vælger økologi, og derfor inviterer vi dem ud på vores gårde, så de med egne øjne kan se, hvad de får for pengene, siger Randi Vinfeldt, der er økologisk svineproducent.