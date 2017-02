Mercantecs direktør om DM i Skills elever: De er alle vindere i mine øjne

SKILLS Mercantecs direktør, Kirsten Holmgaard, er glad for de mange flotte præstationer.

DM i Skills er ovre for denne gang, og 40 nye danmarksmestre er fundet, her i blandt House of Technology eleven Nikolaj Christensen.

- De er alle vindere i mine øjne, sådan lyder det fra direktør, Kirsten Holmgaard i en pressemeddelelse, efter de netop overståede mesterskaber til DM i Skills i Aalborg.

- Jeg ved, at det er nogle hårde konkurrencer, som vores elever har været igennem, og jeg har den dybeste respekt for deres indsats. Den skal de alle have en stor tak for, siger Kirsten Holmgaard.

Nikolaj: Det føles godt at vinde Mercantec havde sendt i alt fem deltagere afsted, og de præsterede alle rigtig godt inden for tre kategorier: Gulvlæggerne, ernæringsassistenterne og automatikteknikerne. Det blev til en guldmedalje, et hædersbevis og en topplacering for eleverne. Nikolaj Christensen fra House of Technology blev kåret som Danmarks bedste automatikteknikerelev. I tre dage kæmpede han mod fire konkurrenter i fem opgaver, og han blev herefter kåret som Danmarks bedste automatikteknikerelev 2017. - Det var udfordrende at arbejde under tidspres på den måde, så det føles rigtig godt at vinde siger Nikolaj Christensen.

Pris til gulvlægger Jacob Andreas Johansen Det blev også til en hæderspris til Byggeteks gulvlæggere. Jacob Andreas Johansen vandt arbejdsmiljøprisen, der gives til de deltagere der har størst fokus på deres egen sikkerhed, samt på god orden og ryddelighed på deres stand. Han fik et hædersbevis samt 3000 kroner til indkøb af sikkerhedsudstyr. Nanna blandt de fem bedste

Nanna Holmfred Thomsen, der læser til ernæringsassistent på Hotel- og Restaurantskolens, kæmpede en hård kamp og imponerede dommerne blandt andet med sin nyfortolkning af fiskefrikadellen. Det kvalificerede Nanna til en plads i finalen, og den 23-årige kvinde endte blandt de fem bedste.

DM I Skills 2017 i Aalborg var velbesøgt med næsten 55.000 mennesker over de tre dage.