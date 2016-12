Mercantec uden grænser

UDDANNELSE Temaer for dagen var: Internationalisering på hjemmebane og havde stor fokus på at lære eleverne om kulturmøder, oplevelsen af at møde noget nyt, fremmed og anderledes.

Mercantecs kantine summede af liv, da GF 1 eleverne var samlet til international temadag på tværs af klasserne. Her skulle de lave forskellige opgaver så som Memory, Hvem vil være Millionær, Ludo eller kreere plakater. Alle opgaverne skulle have et internationalt udgangspunkt. Hvis opgaven Hvem vil være Millionær for eksempel blev valgt, kunne et af spørgsmålene være: hvilket land stammer baguette fra, hvor efter der ville blive givet fire valg muligheder.

Udlandet blev leget ind

Eleverne fik på denne måde leget med muligheden for at komme på udlandsophold frem for at læse om det. Og det gjorde en klar forskel for eleven Marie-Louise Rasmussen Simonsen, der sammen med sin gruppe lavede en plakat.

- Jeg synes, at opgaverne har været med til at åbne mine øjne for mulighederne ved at tage til udlandet. De har forstærket min tro på, at et udlandsophold kan gøre rigtig meget for mit CV, siger Marie-Louise Rasmussen Simonsen.

For Karsten Therkildsen, der er international koordinator på Mercantec, er det netop det, der er formålet med dagen.

- Det er fedt at høre, at det virker. Vi har så mange gode muligheder for, at vores elever kan komme til udlandet, så vi håber selvfølgelig på, at der er flere elever, som vil tage denne chance, siger Karsten Therkildsen.

Udlandsophold: GF 1 elever har ligeså store muligheder som gymnasieelever

Det er første gang, at Mercantec har afholdt Internationaliseringens Dag for GF 1- eleverne. For Karsten Therkildsen gælder det især om at få plantet et frø hos de unge GF 1 elever, så de får øjnene op for alle de muligheder, de har.

- Kigger man på de gymnasiale uddannelser, giver de mange muligheder for at kommet til udlandet. Vi vil også gerne være med til at gøre opmærksom på, at vi på GF1-forløbet kan tilbyde de samme muligheder for et udenlandsophold, siger Karsten Therkildsen i en pressemeddelelse.

Marie-Louise Rasmussen Simonsen er i hvert fald blevet overbevist.

- Praktik i Tyskland er noget jeg helt klart skal i fremtiden. Jeg tror, det vil give mig gode oplevelser og erfaringer, jeg ikke kan få på samme måde herhjemme, siger Marie-Louise Rasmussen Simonsen.