Mercantec repræsenteret på landets største messe for entreprenør- og anlægsbranchen

På messen vil Mercantec præsentere en lang række erhvervsuddannelser, der er den direkte vej til et job i byggeribranchen, som i flere år har haft en udtalt mangel på faglært arbejdskraft.

En af de uddannelsesmuligheder, som interesserede kan høre om på messen, er kontraktuddannelsen til maskinfører. Kontraktuddannelser betyder, at elever kan få et svendebrev i brancher, der ellers ikke optager lærlinge og består i et AMU kursus-forløb, som er godkendt af 3F og Dansk Byggeri. Eleven får løn under hele uddannelsen.

Vores kontraktuddannelser giver rigtig god mulighed for at indfri den store efterspørgsel, der er på arbejdskraft i byggeriet, så vi glæder os over få lejlighed til at møde branchen og de unge, der gerne vil have job byggebranchen på så stor en messe, siger Mercantec-direktør Kirsten Holmgaard.

Mercantecs byggeriafdeling Byggeteks stand på messen bliver på hele 600 kvadratmeter. Ud over information om uddannelserne vil Mercantec medarbejdere også fortælle om de mange specialiserede kurser og efteruddannelsesforløb, eksempelvis til maskinfører, kranfører og teleskoplæser. Gæsterne kan desuden få en direkte smagsprøve på byggerifaget. Mercantec har tre gravemaskiner med, som interesserede kan afprøve, og hver dag vil der blive kåret en vinder i dagens konkurrence.

E&H fagmessen er kendt som et eldorado for maskinteresserede og vil byde på en udstilling af branchens nyeste, største og teknologisk mest avancerede gravemaskiner, læssemaskiner, knusere- og sorteringsanlæg, kraner værktøj og laser udstyr. Alle med passion for maskiner vil derfor kunne få en stor oplevelse på messen.

Der er gratis adgang til messen 14.-16 juni, som på grund af de mange meget store maskiner, bliver afholdt i det fri.