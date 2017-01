Mercantec i kamp om medaljer ved Danmarksmesterskabet i Skills

KØKKENKUNST Arrangementet foregår i Gigantium i Ålborg, og Mercantec stiller i år med et stærkt hold på fem elever. Tre elever fra Byggetek, en elev fra Hotel- og Restaurantskolen og en elev fra House of Technology.

De fem deltagere er gået i skarp træning som forberedelse til den store finale i Aalborg. En af deltagerne er Nanna Holmfred Thomsen. Hun er en ud af de ti deltagere, der skal dyste om at vinde titlen som Danmarks dygtigste ernæringsassistent-elev.

Tapas og det grønne køkken

I løbet af de tre konkurrencedage har hun to dage, hvor hun selv må få lov til at bestemme, hvad hun laver, så længe det falder ind under hovedtemaerne Nordisk Tapas og Det grønne køkken. Derudover er der fokus på økologi, hvilket ikke altid er helt lige til.

- Jeg synes, det er en udfordring, at man skal arbejde med økologi, når det ligger i januar, fordi udvalget af økologiske råvarer er mindre i forhold til, hvis det lå om sommeren. Samtidig synes jeg, at det er spændende at blive udfordret og se, hvilke områder jeg skal have fokus på, så jeg kan blive bedre, siger Nanna Holmfred Thomsen.

Nanna Holmfred Thomsen har sideløbende med sin praktik brugt ekstra lang tid i køkkenet som forberedelse til Danmarksmesterskabet. Hun bruger mindst tre timer om dagen til at forberede sig på konkurrencen.

- Min tidsplan er stram, så det er med at få øvet tingene så mange gange som muligt, så jeg kan prøve at forkorte noget tid nogle steder, fortæller Nanna Holmfred Thomsen.

Skills vokser

I år til DM i Skills er der tilmeldt fire ekstra konkurrencefag. Skills har nemlig vokseværk. Det betyder, at 40 konkurrencefag og 16 demonstrationsfag er repræsenteret i år. Heri deltager ca. 300 tilmeldte elever og lærlinge, som skal dyste mod hinanden i hver deres fagområde.

DM i Skills er blevet afholdt hvert år siden 2011. Eventen bliver afholdt i forskellige regioner fra år til år, og denne gang er det så i Gigantium, Ålborg der lægger lokaler til arrangementet.

Mercantecs direktør, Kirsten Holmgaard, mener, at det er vigtigt, at der bliver lagt fokus på, hvad erhvervsuddannelserne kan, og hun glæder sig over, at Mercantec også er med i spidsen med dygtige elever.

- Det er dejligt, at vi kan være med til at hylde erhvervsuddannelserne. Det er en rigtig god mulighed og en sjov måde, at de unge kan få lov til at dyste mod hinanden og vise, hvad de har lært, siger Kirsten Holmgaard i en pressemeddelelse.