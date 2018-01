Mercantec bliver landsskole for gulvlæggere

Der er hårdt brug uddannede gulvlæggere. Faget har så stor mangel på arbejdskraft, at uddannelsen er en af de retninger, der tilbyder eleverne praktikpladsgaranti.

Ind til for nylig har det været muligt at uddanne sig to steder i landet i Købehavn og på Mercantec i Viborg.

Klar styrke for Mercantec

Fra årsskiftet har Mercantec overtaget hele uddannelsen.

Det er en klar styrke for os både fagligt og socialt, at vi nu er landsskole på gulvlæggerområdet. Vi tilbyder allerede nu højt specialiserede undervisere og i kraft af, at Mercantec bliver eneste uddannelsessted på området, vil det også skabe et større socialt fælleskab for eleverne, siger Mercantec-direktør Kirsten Holmgaard.

Der går i alt knap 120 elever på gulvskolen i Viborg på Byggetek. Knap halvdelen 47 elever i alt - har Mercantec fra årsskiftet overtaget fra uddannelsen i København.

Matematik og præcision

Gulvlægger er et af de tre specialer tilknyttet træfagenes byggeuddannelse. De to øvrige specialer er det smalle specialfag - tagtækker og det store, brede fag tømrer.

Til trods for, at uddannelsen til gulvlægger er tilknyttet træfagenes byggeuddannelse, arbejder en gulvlægger generelt kun cirka 10 procent af sin tid med træ som hovedmateriale.

Specialet er særlig efterspurgt i store hospitalsbyggerier og andre steder, hvor der skal etableres mange vådrum og områder med eksempelvis linoleum.

Gode færdigheder i matematik og talent for præcision er en fordel i uddannelsen.